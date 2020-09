Возвращение Бората

Почему в сегодняшнем Казахстане оно реальнее, чем когда-либо

Скандальный фильм британского комика Саши Барона Коэна «Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана» может получить продолжение. Об этом недавно сообщил newsweek.com, приведя видео, на котором персонаж Коэна, очень похожий на «казахстанского журналиста Бората Сагдиева, едет за рулем автомашины».

Правда, пока официальной реакции на обращение «Newsweek» от представителя Коэна не было. Зато поводов для выхода в прокат «Бората-2» казахстанская реальность последнего времени дала вполне достаточно.

Взять хотя бы полное фиаско Минздрава под управлением теперь уже бывшего министра Елжана Биртанова перед лицом невидимого, но от того лишь еще более ужасного врага – коронавируса. Тотальный дефицит самых элементарных лекарств, кровати с задыхающимися пациентами в коридорах переполненных больниц, катастрофическая нехватка средств индивидуальной защиты для врачей и медсестер на фоне переполненных складов СК «Фармация» – вот вам только одна сюжетная линия для сиквела «Бората». И вот недавняя вишенка на торте – награждение топ-менеджеров СКФ ко дню Конституции. Причем, в число награжденных попал и руководитель алматинского подразделения компании, хотя именно в Алматы очереди в аптеках более всего поражали воображение.

А чего стоит трагикомедия вокруг Минтруда с пресловутыми 42500! Сначала с самой вершины властной пирамиды прозвучало благое пожелание: охватить этой выплатой как можно больше людей, не взирая даже на «неизбежные» злоупотребления. А потом в ведомстве Биржана Нурымбетова началось нечто невообразимое: сначала за «незаконное» получение одной несчастной минималки грозили уголовным преследованием, потом забирали угрозы обратно, а напоследок устами министра давали потерявшим работу добрый совет: а идите-ка вы на… биржу труда! В финале, социального министра пока ничем не наградили. Но ведь и не уволили с треском, хотя следовало…

Ну, и конечно самый смачный эпизод, достойный таланта «черного комика» Саши – простодушная похвальба в соцсетях гламурной супружницы главы ФОМСа (теперь уже бывшего) про подаренную мужем двенадцатую по счету «тачку». Воображаю, как мог бы развернуться на столь благодатном материале обладатель «Золотого Глобуса»!

Впрочем, почему «мог бы»? Он вполне еще сможет. Благо, наши рулевые дают ему всё новые поводы. То Минфин вдруг огорошит, объявив во всеуслышание зарплату мажилисменов и сенаторов (непонятно за какие заслуги угодивших в законодатели) «информацией для служебного пользования», не подлежащей обнародованию. То один из таких невесть чьих избранников проговорится о наличии у него списка людей, которых он – на минуточку, депутат от партии власти – проклинает всякий раз, когда совершает намаз. То у живописнейших берегов Италии загорается и тонет роскошная яхта с гражданами страны Бората на борту. Причем, с явно не простыми гражданами, ибо сгоревшая и затонувшая лодочка, судя уже по ее названию, имеет отношение к могущественному бизнес-семейству из форбсовского списка миллиардеров.

Но настоящий источник чистого и без преувеличения неиссякаемого вдохновения любого уважающего себя киносатирика – это, конечно же, наш достопочтенный форин-офис. Со второй половины нулевых годов, когда псевдодокументальный фильм о «казахстанском журналисте» Борате Сагдиеве стал завоевывать мировые экраны (при себестоимости всего 18 млн. долларов картина собрала в мировом прокате более 261,5 млн.) наш МИД в течение нескольких лет делал умопомрачительную рекламу Саше Барону Коэну и его далеко не бесспорному по художественным достоинствам творению (запрещенному к показу не только в Казахстане, но и в дружественной нам России). За это время о фильме успели высказаться все мало-мальски заметные представители нашей дипломатии, включая тогдашнего главу МИД РК Касым-Жомарта Токаева. Надо отдать должное сегодняшнему президенту Казахстана, который не стал, подобно многим нашим чиновникам и деятелям культуры, опускаться до оголтелой анафемы. В 2006 году в интервью Washington Post он заявил, что хотя фильм и нанес стране серьезный имиджевый ущерб, он несомненно вызовет за рубежом желание приехать к нам, чтобы узнать правду.

С тех пор много воды утекло, но слова будущего второго президента оказались пророческими: Борат Сагдиев существенно взбодрил въездной туризм в нашу славную страну, а по словам некоторых, даже увеличил приток ПИИ – прямых иностранных инвестиций. Так что, выход на экраны «Бората-2» сегодня случился бы весьма кстати, ибо нашей экономике, измотанной коронакризисом и оч. умелым менеджментом эти самые ПИИ совсем не помешали бы…

Надо отдать должное казахстанскому внешнеполитическому ведомству – оно активно над этим работает. Примеров такой «работы» хватало все прошлые годы, но, пожалуй, только на днях МИД продемонстрировал высший пилотаж. Накануне Международного дня действий против ядерных испытаний пресс-служба министерства сообщила: первому президенту Казахстана — елбасы Нурсултану Назарбаеву присвоен статус «Чемпиона за мир, свободный от ядерных испытаний». Новость о «чемпионстве» нынешнего предсовбеза радостно растиражировали все отечественные информагентства. Однако, вскоре выяснилось: исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо всего лишь благодарил Нурсултана Абишевича, а заодно – президента Финляндии Тарью Халонен за поддержку (championing) усилий «Группы видных деятелей по Договору о Всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний». В этом нетрудно убедиться, прочитав и дословно переведя фрагмент выступления г-на Зербо: ««I want thank you, to thank both Presidents — Nazarbayev… former President Nazarbayev and President Tarja Halonen for championing The Сomprehensive Nuclear Test Ban Treaty Group of Eminent Persons».

Любой выпускник средней школы, мало-мальски добросовестно постигавший язык Шекспира, не обнаружит в этом фрагменте даже намека на какой-то «чемпионский статус». Вот и пытливые умы из соцсетей тоже не обнаружили. Вот что написал в Facebook экс-дипломат Казбек Бейсебаев: «Дело в том, что наш МИД не так перевел с английского выступление исполнительного секретаря Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо.

Лассина Зебро употребил слово championing (поддержка), в смысле, что первый президент оказал поддержку в продвижении Договора о Всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

А наш МИД это понял, как champion – чемпион.

…В общем, мен жағамды ұстадым (офигеваю)».

Самое замечательное, что в самом МИДе, похоже, предпочли «проигнорить» скандал вокруг трудностей перевода. Во всяком случае, никто из подчиненных Мухтара Тлеуберди до сих пор не попытался хоть как-то смикшировать этот губительный для репутации ведомства (а по большому счету, государства) момент. Из чего напрашиваются два вывода — и оба не слишком утешительны для отечественной дипломатии. Либо подобные лингвистические конфузы в нашем МИДе повседневная практика, либо кто-то сверхвлиятельный вынудил дипломатов «ошибиться», чтобы выдать желаемое за действительное.

В любом случае, у комика Коэна теперь есть серьезный повод реанимировать своего Бората. Исключительно на благо славного народа Казахстана.

