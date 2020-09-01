Держать на особенном контроле каждое дело о педофилии поручил Токаев

Нур-Султан. 1 сентября. КазТАГ – Динара Халдарова. Держать на особенном контроле каждое дело о педофилии поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Особое внимание нужно уделить вопросам безопасности и охраны прав детей. Мы значительно ужесточили уголовную ответственность за действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, но проблема остается острой. Такие преступники заслуживают более сурового наказания без права на помилование, и, тем более, (без права на – КазТАГ) досрочное освобождение. Они должны содержаться в учреждениях максимальной безопасности. Каждое подобное дело должно быть на особом контроле органов прокуратуры», — сказал Токаев во вторник, выступая с посланием к народу Казахстана.

Он отметил, что «бездействие или халатное отношение со стороны социальных правоохранительных органов будет строжайше наказываться».