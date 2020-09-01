Каждая шестая семья в Казахстане не может иметь детей – Токаев

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Нур-Султан. 1 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Каждая шестая семья в Казахстане не может иметь детей, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Предмет серьезной обеспокоенности – семейно-демографическая ситуация. К сожалению, каждая шестая семья в Казахстане не может иметь детей. Соцопросы показывают, что около 20% казахстанцев считают это весомым основанием для развода», — сказал Токаев во вторник, выступая с посланием к народу Казахстана.

По его словам, прогнозы Организации объединенных наций (ООН) в отношении роста населения Казахстана в сравнении со странами по Центральной Азии «неутешительные».

«Поручаю правительству запустить с 2021 года специальную программу «Аңсаған сәби». Надо увеличить количество квот по программам ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение – КазТАГ) до 7 тыс., то есть в семь раз», — подчеркнул Токаев.

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