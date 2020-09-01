«Приоритетной» для себя назвал Токаев проблему защиты прав человека

Нур-Султан. 1 сентября. КазТАГ – «Приоритетной» для себя назвал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проблему защиты прав человека, передает корреспондент агентства.

«Критически важно принять новые меры по защите прав человека. Для меня эта проблема является приоритетной», — сказал Токаев во вторник в ходе выступления с посланием народу Казахстана.

Он отметил, что «как и весь мир, Казахстан тоже столкнулся с незащищенностью граждан от травли в интернете».

«В первую очередь, от этого страдают дети. Они особенно остро воспринимают интернет-травлю, которая, к сожалению, приводит к печальным последствиям. Пришло время принять законодательные меры по защите граждан, особенно детей от кибербуллинга. Нужно усилить и другие меры по защите прав детей. В частности, присоединиться к факультативному протоколу Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений», — уточнил президент.

Актуальным, как отметил глава государства, остается и вопрос совершенствования национального законодательства по борьбе с пытками.

«Этот документ, устанавливающий уголовную ответственность за пытки, нужно привести в соответствие с положениями международной Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных действий», — поручил президент.

Он добавил, что в повестке дня находится и борьба с торговлей людьми.

«Здесь Казахстан в глазах мирового сообщества выглядит неважно. Правоохранительным органам предстоит улучшить процедуру расследований таких преступлений. Они должны строго наказываться в судебном порядке. Данная важная задача требует скоординированных действий государственных органов. Надеюсь на скорое принятие соответствующих законов в парламенте», — сказал Токаев.