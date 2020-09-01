Нур-Султан. 1 сентября. КазТАГ — Дождь и понижение температуры ожидаются на большей части Казахстана в первые дни осени, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В первые дни осени на большей части Казахстана ожидается погода без осадков, температурный фон в пределах +23+36. К середине недели на большей части республики, с прохождением атмосферного фронта, местами пройдут дожди с грозами», — говорится во вторник в прогнозе погоды на 1-3 сентября.

Согласно прогнозу, осадки с грозой будут сопровождаться порывистым ветром.

«Возможно выпадение града и понижением температуры воздуха, в северной половине страны до +17+28», — резюмировали синоптики.