Второй этап смягчения карантина начался в Нур-Султане

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Нур-Султан. 1 сентября. КазТАГ – Второй этап смягчения карантина начался в Нур-Султане, передает корреспондент агентства.

«В целях стабилизации эпидемиологической ситуации, снижения уровня заболеваемости коронавирусной инфекции и предотвращения ее распространения среди населения города Нур-Султан продолжить поэтапное смягчение ограничительных карантинных мер (второй этап)», — говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Нур-Султана.

При этом, жители столицы обязаны продолжить соблюдение следующих требований:

1. запрет на проведение зрелищных, спортивных, семейных (свадьбы, дни рождения, похороны и т.п.), памятных мероприятий, а также собраний, сходов и других массовых мероприятий;

2. проведение спортивных тренировок только на открытом воздухе в индивидуальном порядке и группами не более 5 человек с обязательным соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров;

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3. запрет на организацию экскурсионных, корпоративных, групповых выездов на природу и обзор достопримечательностей региона, за исключением групп не более 3 человек или членов одной семьи, а также купание на пляжах;

4. ограничение на передвижение по городу и общественным местам лицам старше 65 лет;

5. разрешение на прогулки во дворах и посещение парков, площадей, скверов, набережных группами не более 3 человек или членов одной семьи с обязательным ношением масок и соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров;

6. при посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта, и объектов, деятельность которых разрешена, при передвижении по улице (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдение дистанции и использованию антисептиков;

Акимату города Нур-Султан, Управлению транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, Управлению по инвестициям и развитию предпринимательства, Управлению общественного здравоохранения, управлению образования, Управлению по делам религии, ТОО «CityTransportationSystems», государственным органам, организациям, предприятиям, субъектам предпринимательства поручено обеспечить:

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1. сохранение дистанционной формы работы не менее 80% работников всех организаций, предприятий независимо от форм собственности и штатного количества работающих, с возможностью максимального сокращения длительности рабочего дня (смены);

проведение дезинфекционных мероприятий на объектах торговли, объектах сферы услуг, в общественном транспорте, скверах, парках, аллеях, набережных и местах возможного массового скопления людей;

работу городского общественного транспорта (с увеличением количества автобусов в часы пик, обработка дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытие всех дверей, установка в доступных для пассажиров местах санитайзеров с кожным антисептиком, с обязательным соблюдением социальной дистанции и ношением масок пассажирами и водителями) с графиком работы в будние дни с 6:00 до 23:00 часов и в выходные и праздничные дни с 9:00 до 21.00 часа;

организацию работы ЦОНов строго по предварительному бронированию через Egov.kz, телеграмм-бот EgovKZBot 0 с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние дни с 09:00 до 20:00 часов и в субботу 9:00 до 18:00 часов. Отдел документирования: в будние дни с 09:00 до 18:30 часов и в субботу с 9:00 до 14:00 часов. Специализированный отдел: прием документов в будние дни и в субботу с 09:00 до 18:00 часов, выдача готовых документов с 09:00 до 20:00 часов без обеда;

организацию работы торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых центров в будние дни при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности из расчета 4 м2 на одного посетителя, исключив нахождение покупателей в зонах рекреации и островках отдыха, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы с 10:00 до 22:00 часов и запретом работы в выходные и праздничные дни. При этом, строго запрещается работа расположенных в указанных объектах и на их территориях аттракционов, детских игровых площадок, кинотеатров, игровых центров, фудкортов;

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организацию работы крытых продовольственных и непродовольственных рынков, при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности из расчета 4 м2 на одного посетителя, усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние дни с 10:00 до 17:00 часов и запретом работы в выходные и праздничные дни;

организацию работы образовательных объектов в новом учебном году в режиме онлайн-обучения, кроме дежурных классов общеобразовательных школ для учащихся 1-4 классов, работа которых допускается при комплектации до 15 детей в классе согласно Главы 10 Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 августа 2020 года №ҚР ДСМ-98/2020 «О внесении изменения в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 августа 2017 года №611 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования»;

организацию работы специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в том числе для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школа-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий;

организацию работы кабинетов коррекции для детей и взрослых (по предварительной записи, не более 5 человек), с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние с 11:00 до 18:00 часов и запретом работы в выходные и праздничные дни;

организацию работы образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития (по предварительной записи, группами до 5 человек), с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние с 11:00 до 18:00 часов и запретом работы в выходные и праздничные дни;

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организацию работы салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра (строго по предварительной записи из расчета 4 м2 на 1 посетителя), с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние с 10.00 до 20.00 часов и запретом работы в выходные и праздничные дни;

организацию работы бань, саун с задействованием бассейнов (без массажа и пилинга) с одновременным присутствием не более 30 % посетителей от проектной вместимости, с временным ограничением режима работы в будние дни с 10:00 до 22:00 часов (по предварительной записи) и запретом работы в выходные и праздничные дни;

организацию работы фитнес-центров, фитнес-клубов, спортивно-оздоровительных объектов с задействованием бассейнов (без массажа и пилинга), при обеспечении заполняемости не более 50% и не менее 5 кв.м. на одного посетителя, строго по предварительной записи, в бассейнах нахождение на одной дорожке по одному посетителю, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 07:00 до 22:00 часов и запретом работы в выходные и праздничные дни;

организацию работы дежурных групп в дошкольных организациях независимо от форм собственности, с заполняемостью не более 15 детей в каждой группе, строгим соблюдением санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических, карантинных мер и установлением графика работы в будние с 07:30 до 18:30 часов и запретом работы в выходные и праздничные дни;

организацию работы объектов общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые) при соблюдении условий по заполняемости не более 30 посадочных мест внутри помещения и не более 30 на летней площадке, с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров между крайними местами соседних столов и рассадки за одним столом не более 4-6 человек, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние дни с 9:00 часов до 23:00 часов, за исключением объектов, расположенных в жилых зданиях и на территориях жилой застройки, для которых график работы в будние дни с 9:00 до 22:00 часов. В выходные и праздничные дни разрешена работа объектов общественного питания только на открытом воздухе с числом посадочных мест не более 30 с установлением графика работы с 9:00 до 22:00 часов и на доставку еды с установлением графика работы с 9:00 до 23:00 часов, с запретом на самовывоз. При этом запрещается проведение коллективных, торжественных, семейных и других массовых мероприятий;

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организацию работы магазинов по реализации всех видов непродовольственных товаров, при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности из расчета 4 м2 на одного покупателя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние, выходные и праздничные дни с 10:00 до 20:00 часов, за исключением торговой сети, для которых работа в выходные дни запрещена, с организацией работы с принятием только онлайн заказов и доставки товара курьерами, с запретом на самовывоз;

организацию работы аттракционов и детских игровых площадок, расположенных в местах общего пользования на открытом воздухе, за исключением запрещенных и несанкционированных, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 10:00 до 20:00 часов и запретом работы в выходные и праздничные дни;

организацию работы сельскохозяйственных, школьных и продовольственных ярмарок «выходного дня» (на открытом воздухе) с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы только в выходные (суббота-воскресенье) дни с 9:00 до 19:00 часов;

организацию работы объектов религиозных объединений в будние дни (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) с обеспечением заполняемости не более 30% и не менее 5 кв.м. на одного посетителя, с запретом проведения массовых мероприятий (жума намаз, религиозные обряды и др.) и работы объектов общепита, расположенных в них, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и запретом работы в выходные и праздничные дни;

организацию работы объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции с участием не более 30 человек, без зрителей), библиотек, музеев, галерей, выстовок, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением штатного режима работы;

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организацию работы крытых бассейнов строго по предварительной записи, с обеспечением одновременного нахождения на одной дорожке строго по одному посетителю, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 7:00 часов до 20:00 часов и запретом работы в выходные и праздничные дни;

организацию спортивных тренировок для Национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах) с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий;

организацию работы крытых спортивных объектов, (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы) независимо от форм собственности, для проведения индивидуальных и групповых тренировок с участием не более 5 человек, без зрителей, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 7.00 до 20.00 часов и запретом работы в выходные и праздничные дни;

организацию работы пассажирского автобусного автосообщения между регионами, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий;

разрешение на проведение совещаний, заседаний в очном режиме только при обосновании отсутствия возможности их проведения в дистанционном формате с соблюдением алгоритма согласно Приложения к ПГГСВ РК № 50;

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организация работы всех видов объектов допускается при строгом соблюдении требований приложений Постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 26 июня 2020 года №43 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» (с внесенными изменениями и дополнениями Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 43 от 26 июня 2020 года» от 14 августа 2020 года № 47);

запрет на работу увеселительных заведений (бильярдные, караоке, боулинг-центры, компьютерные клубы, ночные клубы, букмекерские конторы и игровые клубы, в том числе розыгрыш лотерей и др.);

запрет на работу кинотеатров, фудкортов, банкетных и торжественных залов, независимо от места расположения;

запрет на работу СПА-центров, массажных центров и кабинетов;

запрет на сдачу в аренду детских и взрослых средств для передвижения (электромобили, педальный автомобиль, самокаты, картинги, пейнтбол, автодромы, гироскутеры всех видов и т.п.) в парках, набережных, скверах города;

запрет на работу городских пляжей, аквапарков, океанариума;

запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также форумов, конференций, семинаров, собраний, слушаний и др.

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