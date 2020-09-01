Нур-Султан. 1 сентября. КазТАГ – Динара Халдарова. Единый легитимный институт онлайн-петиций создадут в Казахстане.

«Благодаря социальным сетям проблемы, не находящие решения на местах, становятся известными всей стране. Надо создать единый легитимный институт онлайн-петиций для инициирования гражданами реформ и предложений. Такой механизм должен быть полностью защищен от каких-либо манипуляций», — сказал президент РК Касым-Жомарт Токаев во вторник, выступая с посланием к народу Казахстана.

Он отметил, что «правительству во взаимодействии с гражданским обществом предстоит разработать нормативно-правовую базу и решить все технические вопросы, касающиеся этого важного проекта».