Комиссию по реформе правоохранительной и судебной системы создают при АП РК

Нур-Султан. 1 сентября. КазТАГ – Комиссию по реформе правоохранительной и судебной системы создают при администрации президента (АП) Казахстана, сообщил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

«При администрации президента создается представительная комиссия по реформе правоохранительной и судебной системы», — сказал Токаев во вторник, выступая с посланием к народу Казахстана.

По его словам, важный критерий правового государства – беспристрастное и справедливое правосудие.

«Суд должен быть состязательным, а судья – свободным от стороны обвинения. Для этого необходимо обеспечить равенство адвоката и прокурора. Укрепление доверия общества к судам должно стать приоритетной целью. Ее достижение возможно только совместными усилиями государства и самого судейского корпуса. Судебная система не может быть замкнутой корпорацией. Высшему судебному совету и Верховному суду следует активизировать работу по привлечению к отправлению правосудия новых профессиональных кадров», — добавил президент.

Он отметил, что судебная система нуждается в специалистах в области налогообложения, недропользования, интеллектуальной собственности, корпоративного права.

«Отбор судей должен сопровождаться освещением в СМИ, чтобы общество знало, за какие заслуги те или иные кандидаты были приняты на работу. Нужно развивать и альтернативные способы разрешения споров, что позволит находить компромиссы без участия государства. Такие институты хорошо показали себя в развитых странах. Почти 10 лет назад мы приняли закон «О медиации». Но до настоящего времени ни один государственный орган не занимается его развитием, внятная государственная политика отсутствует. Данное положение дел следует исправить», — сказал Токаев.