Господдержка только одаренных школьников может усилить соцдистанцию между детьми – Токаев

Нур-Султан. 1 сентября. КазТАГ – Динара Халдарова. Государственная поддержка только одаренных школьников может усилить социальную дистанцию между детьми, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Специалисты обоснованно утверждают, что государственная поддержка только одаренных школьников может усилить социальную дистанцию между детьми. Это недопустимо. В связи с этим государство поддерживает так называемые обычные школы. Это также поможет преодолеть разрыв между городом и селом в сфере образования. В целях повышения уровня грамотности граждан и их цифровых знаний поручаю правительству разработать концепцию непрерывного образования. В этом документе нужно предусмотреть активное внедрение альтернативных вариантов неформального образования, признание результатов самостоятельного обучения, сертификацию профессиональных навыков», — сказал Токаев во вторник, выступая с посланием к народу Казахстана.

По его словам, необходимо переориентировать всю систему профессионального образования.

«Мы также должны переориентировать всю систему профессионального образования на формирование компетенций, востребованных на рынке труда. Ставка будет сделана на подготовку новой волны предпринимателей, поэтому предмет «Основа предпринимательства» должен изучаться на всех уровнях образования – от школ до вузов», — подчеркнул глава государства.

Также он отметил, что «нужно решить проблему всестороннего развития ребенка до поступления в школу».

«Ставлю задачу к 2025 году обеспечить 100%-ный охват детей до шести лет дошкольным воспитанием и обучением. Строительством только государственных детских садов эту задачу не решить, нужно привлечь частный бизнес, найти новые формы поддержки, включая ваучерный механизм финансирования. Родители смогут выбрать любой детский сад или школу, расплатиться там ваучером от государства», — сказал Токаев.