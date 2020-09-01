Токаев поручил выделить Т150 млрд на выплату надбавок медработникам за второе полугодие

Нур-Султан. 1 сентября. КазТАГ – Динара Халдарова. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выделить Т150 млрд на выплату надбавок медицинским работникам за второе полугодие.

«Кризис, вызванный пандемией, нас многому научил. Например, ценить труд врача. А ведь медицинские работники когда-то оказались на периферии государственного внимания. Разумеется, важность профессии должна потребляться и материальными средствами. Поручаю при ближайшем уточнении бюджета выделить Т150 млрд на выплату стимулирующих надбавок медицинским работникам за второе полугодие. Мы делаем это сейчас, в период кризиса, мы должны делать это и на системной основе», — сказал Токаев во вторник, выступая с посланием к народу Казахстана.

Напомним, 2 апреля вице-министр финансов Берик Шолпанкулов заявил, что Т40,6 млрд выделяется на стимулирование работников здравоохранения, задействованных в системе проведения карантинных мер. Размеры надбавок будут, по его словам, определяться по группам риска. Первая группа риска – «очень высокая». К ней отнесут врачей, средних и младших медработников инфекционных стационаров, включая отделения реанимации в размере 20 месячных зарплатных показателя (МЗП) или Т850 тыс. на одного работника. Во вторую группу риска входят врачи, средние и младшие медработники провизорных стационаров и скорой медицинской помощи. Их надбавка — в размере 10 МЗП. Третья группа риска – врачи, средние и младшие медработники карантинных стационаров, санитарные врачи, водители «скорой помощи» и другие — в размере пяти МЗП. Надбавки охватят 26,3 тыс. человек, утверждал Шолпанкулов.

30 июля правительство опубликовало заявление, в котором было сказано, что премьер-министр Аскар Мамин поручил министерству труда и социальной защиты населения обеспечить страхование здоровья и жизни медицинских работников. В частности, утверждалось, что в случае заболевания коронавирусной инфекцией медработника единовременные социальные выплаты из государственного фонда социального страхования составят Т2 млн, а в случае смерти – Т10 млн.

17 августа официальный представитель министерства здравоохранения Багдат Кожахметов заявил о том, что выплачивать компенсации всем врачам, контактировавшим с больными коронавирусной инфекцией (КВИ), невозможно.

24 августа заявила страховая компания «Евразия» заявила, что положенные страховые выплаты государственной поддержки одобрены только 776 медработникам, задействованным в борьбе с COVID-19 в Казахстане. Это всего 9% медработников РК.