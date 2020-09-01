Институт ответсекретарей упразднят в Казахстане

Нур-Султан. 1 сентября. КазТАГ – Динара Халдарова. Институт ответственных секретарей упразднят в Казахстане.

«Институт ответственных секретарей следует упразднить, их обязанности возложить на руководителей аппаратов министерств», — сказал президент РК Касым-Жомарт Токаев во вторник, выступая с посланием к народу Казахстана.

Он напомнил, что «при введении данного института предполагалось, что их несменяемость освободит министров от административно-кадровой работы, обеспечит стабильность аппарата».

«На деле этого не произошло. Более того, нередки случаи отсутствия взаимопонимания между министрами и ответсекретарями. В результате страдает общее дело. Спрос должен быть с одного человека – министра, назначаемого президентом», — подчеркнул Токаев.

Для реализации предложений глава государства поручил «принять пакет поправок в законодательство о государственной службе до конца года».