Нур-Султан. 1 сентября. КазТАГ – Какой будет погода в Казахстане в сентябре, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В сентябре 2020 средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1°С на большей части республики, около нормы – в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, на большей части Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанкой, Алматинской областях, ниже нормы на 1°С – в горных и предгорных районах Восточно-Казахстанской, Алматинской областей», — говорится в сообщении в среду.

Как уточняется, на большей части территории Казахстана по многолетним данным заморозки могут наблюдаться уже в первой половине месяца, в южных областях — только в конце месяца. Однако согласно консультативному прогнозу заморозки в северных регионах до -5 ожидаются во второй декаде сентября текущего года, а в южных — в третьей декаде.

«Количество осадков в сентябре по сравнению с августом уменьшается за счет снижения влагосодержания воздуха при общем понижении температуры воздуха. Осадки становятся менее интенсивными, но более продолжительными. Распределение осадков по республики в сентябре 2020 года носит неравномерный характер: количество осадков предполагается около нормы на большей части республики, больше нормы – в Северо-Казахстанской, Павлодарской, на большей части Акмолинской, Восточно-Казахстанской, на севере Костанайской, на юго-востоке Алматинской, в горных и предгорных районах Жамбылской, Туркестанской областей, меньше нормы в Мангыстауской, Актюбинской, Кызылординской областях, на западе Карагандинской области», — пишет пресс-служба.

Отмечается, что в начале осени на территории Казахстана сохранится по-летнему жаркая погода. 3-6 сентября с влиянием активного циклона на большей части республики ожидается смена воздушных масс, усиление ветра до 15-25 метров в секунду, дожди, на востоке и юго-востоке республики возможны местами сильные.

«Понижение температуры воздуха ожидается в середине первой декады: на западе РК ночью от +15+20 до +7+15, днем от +27+38 до +20+27; на северо-западе страны ночью от +12+17 до +2+10, днем от +28+35 до +14+25; на севере и центре республики ночью от +10+18 до +2+10, днем от +25+35 до +10+20», — отмечается в сообщении.

Во второй половине декады спад температуры воздуха прогнозируется и на юге, юго-востоке РК, ночью от +13+22 до +7+15, днем от +30+36 до +21+28.

В конце декады понижение не минует востока Казахстана, ожидается постепенное охлаждение температурного фона в ночные часы от +10+18 до 2+10, днем от +27+32 до +15+25.

«В конце первой декады на большей части РК вновь потеплеет. Во второй и третьей декадах сентября на севере, центре и востоке Казахстана прогнозируется колебание температурного режима: ночью от +5+13 до -5+5, днем от +20+28 до +15+20; на юге и западе РК ночью от +5+15°С до 0, +5°, днем от +25+35 до +10+20», — резюмируется в сообщении.