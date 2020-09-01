Нур-Султан. 1 сентября. КазТАГ – Выборы сельских акимов могут стартовать в Казахстане в 2021 году, сообщил президент Касым-Жомарт Токаев.

«Если мы хотим улучшить положение граждан, мы должны самих их активно привлекать к этому делу. Все предстоящие политические реформы должны быть направлены на широкое вовлечение граждан к управлению государством. Например, общественный запрос свидетельствует о необходимости прихода на должность сельских акимов через проведение выборов», — сказал Токаево во вторник, обращаясь с посланием к народу Казахстана.

Этот важный шаг, по словам главы государства, «нужно всесторонне обдумать и реализовать последовательно».

«Мы должны точно знать, как будет работать такая система. Вместе с тем, этот вопрос нельзя откладывать. В следующем году в ряде сельских округов заканчиваются сроки полномочий акимов. Считаю, можно провести прямые выборы сельских акимов. Вместе с выборностью представителей местных исполнительных органов, нужно определить уровень их компетенции в сфере государственного управления, а также уровень местного самоуправления», — сказал президент.