Не менее 15 назначаемых президентом Казахстана топ-чиновников потеряют работу — список

Нур-Султан. 1 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Не менее 15 назначаемых президентом Казахстана топ-чиновников потеряют работу в связи с последним поручением главы государства Касым-Жомарта Токаева, сообщает корреспондент агентства.

Это — ответственные секретари министерств:

Министерства национальной экономики — Джумабеков Арман Даирович;

Министерства иностранных дел — Утенов Аркен Хамитович;

Министерства сельского хозяйства — Оразаев Марат Аблахатович;

Министерства финансов — Ашуев Айдын Жумабекович;

Министерства энергетики — Момышев Талгат Амангельдиевич;

Министерства здравоохранения — Нусупова Асем Бековна;

Министерства информации и общественного развития — Кожахметов Жанат Муратович;

Министерства торговли и инвестиций — Нупиров Жанибек Максутович;

Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности — Ахметжанов Ануар Муратович;

Министерства юстиции — Әмірғалиев Азамат Халимеденұлы;

Министерства индустрии и инфраструктурного развития — Пшембаев Мереке Кудайбергенович;

Министерства культуры и спорта — Темирболат Бакытжан Берикбайулы;

Министерства образования и науки — Сарсембаев Канат Маратович;

Министерства труда и социальной защиты населения — Курмангалиева Аида Даденовна;

Министерства экологии, геологии и природных ресурсов — Нурлыбай Сабит Нурлыбаевич.

По поручению президента Казахстана, институт ответственных секретарей упразднят в Казахстане.

Ранее в ходе выступления с посланием народу Казахстана Токаев заявил о том, что в Казахстане необходимо упразднить институт ответственных секретарей. По словам главы государства, «спрос должен быть с одного человека – министра, назначаемого президентом».