Не менее 15 назначаемых президентом Казахстана топ-чиновников потеряют работу — список

Нур-Султан. 1 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Не менее 15 назначаемых президентом Казахстана топ-чиновников потеряют работу в связи с последним поручением главы государства Касым-Жомарта Токаева, сообщает корреспондент агентства.
Это — ответственные секретари министерств:
Министерства национальной экономики — Джумабеков Арман Даирович;
Министерства иностранных дел — Утенов Аркен Хамитович;
Министерства сельского хозяйства — Оразаев Марат Аблахатович;
Министерства финансов — Ашуев Айдын Жумабекович;
Министерства энергетики — Момышев Талгат Амангельдиевич;
Министерства здравоохранения — Нусупова Асем Бековна;
Министерства информации и общественного развития — Кожахметов Жанат Муратович;
Министерства торговли и инвестиций — Нупиров Жанибек Максутович;
Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности — Ахметжанов Ануар Муратович;
Министерства юстиции — Әмірғалиев Азамат Халимеденұлы;
Министерства индустрии и инфраструктурного развития — Пшембаев Мереке Кудайбергенович;
Министерства культуры и спорта — Темирболат Бакытжан Берикбайулы;
Министерства образования и науки — Сарсембаев Канат Маратович;
Министерства труда и социальной защиты населения — Курмангалиева Аида Даденовна;
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов — Нурлыбай Сабит Нурлыбаевич.
По поручению президента Казахстана, институт ответственных секретарей упразднят в Казахстане.
Ранее в ходе выступления с посланием народу Казахстана Токаев заявил о том, что в Казахстане необходимо упразднить институт ответственных секретарей. По словам главы государства, «спрос должен быть с одного человека – министра, назначаемого президентом».