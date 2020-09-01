Токаеву указали на самые опасные моменты и антиконституционность нового Кодекса о здоровье

Нур-Султан. 1 сентября. КазТАГ – Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву указали на самые опасные моменты в новом Кодексе «О здоровье народа и системе здравоохранения» и его антиконституционность, передает корреспондент агентства.

«Нашей инициативной группой – неравнодушными родителями, юристами, врачами, активистами, медийными личностями и просто обеспокоенными гражданами, собрано около 10 тыс. живых подписей с разных регионов Казахстана за отмену антинародных норм Кодекса о здоровье народа, принятого 7 июля 2020 года. Также нас поддержали 12 неправительственных организаций (НПО). 28 августа 2020 мы сдали в администрацию президента наше обращение, получилось две книги: само обращение с подписями 12 НПО и 2350 граждан, а также приложения к обращению (таблица замечаний, письма по важным нормам: принудительной вакцинации, детскому секспросвету и нормам нивелирующим роль родителей, трансплантологии, психиатрии, школьной медицине, цифровой медицине, правам и обязанностям граждан, коррупционным рискам)», — сообщил известный казахстанский врач – невропатолог Каиргали Конеев.

Авторы обращения отмечают, что «в настоящее время казахстанское общество находится поистине в катастрофическом положении».

«Мы столкнулись с высоким уровнем заболеваемости, вызванным коронавирусной инфекцией и пневмониями неизвестной этиологии, увеличением смертности, низким качеством медицинской помощи, недостатком больничных мест и развертыванием госпиталей в спортивных комплексах, искусственно созданной нехваткой лекарственных препаратов, снижением доходов населения и ростом безработицы. Общество, к великому сожалению, не видит должной поддержки государства и испытывает серьезные опасения за будущее. На этом фоне принимаемыми законами закладывается основа будущего Казахстана, что также отражается на степени доверия народа к государству», — говорится в обращении общественников к Токаеву.

Цитируя преамбулу Конституции Казахстана, авторы обращения отметили, что «эти незыблемые постулаты должны явиться основой для объединения государства и гражданского общества в этот тяжелый период».

«Способность государства обеспечивать защиту прав человека и гражданина, ценностей казахстанского общества и основ конституционного строя является гарантией его национальной безопасности. Будучи солидарными с широкой общественностью, осознавая гражданскую ответственность за судьбу государства, считаем, что отдельные положения подписанного вами Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения не соответствуют основам конституционного строя Казахстана, создают угрозу его национальной безопасности, нарушают гарантированные Конституцией права и свободы его граждан, а также перечеркивают нравственность и чистоту казахского народа и всех национальностей, проживающих на его территории», — сказано в документе.

Авторы пояснили, что реализуя гарантированное статьей 33 Конституции право на участие в управлении делами государства, специалисты разных областей знаний от имени гражданского общества детально проработали спорные статьи законопроекта и представили в парламент.

«Практически все предложения и замечания были проигнорированы депутатами», — отметили общественники.

Они перечислили те нормы Кодекса, которые, по их мнению, несут в себе «наибольшую опасность, как для граждан, так и для государства в целом».

«Обязанность получать обязательные профилактические прививки для всех постоянно находящихся на территории государства физических лиц (статья 85 Кодекса) противоречит пункту 1 статьи 29 Конституции Республики Казахстан, в соответствии с которой граждане имеют право на охрану здоровья, что исключает какое-либо принуждение в этом вопросе. Так как обязательные прививки осуществляются за счет гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), то конституционная гарантия права на ее получение, закрепленная в пункте 2 этой же статьи Конституции, также не допускает навязывание вакцинации», — указали авторы обращения.

Они напомнили, что сенат, несмотря на выступление депутата Серика Бектурганова о недопустимости ставить доступ человека к социальным благам в зависимость от «укола» (получения вакцин), оставил без изменения статью 85 кодекса.

«Закрепление исключительно за гражданами РК в статье 77 кодекса права на дачу информированного согласия или отказа в отношении проведения профилактических прививок не снимает с них обязанности вакцинироваться, а также ущемляет права других лиц, не являющихся гражданами РК, на отказ от вакцинации. Юридическая конструкция данной нормы («вправе отказаться от обязанности») сама по себе опасна, так как позволяет на практике ограничивать те или иные права лиц, не желающих получать прививки. Так, солидарность ответственности работника и работодателя в вопросах охраны здоровья может повлечь недопуск к работе лиц, отказавшихся вакцинироваться. Недопуск непривитых детей в детсады также является принуждением к медицинскому вмешательству, так как этим запретом работающего родителя принуждают к вакцинации своего ребенка, ставя его зачастую в безвыходное положение. При этом, государство не предлагает никакой альтернативы. Такие противоречия доказывают лишь имитацию соблюдения государством прав человека без реальных механизмов их защиты», — подчеркнули общественники.

Они уточнили, что Кодекс о здоровье народа гласит: «Республика Казахстан гарантирует гражданам Республики Казахстан защиту от любых форм дискриминации и стигматизации, обусловленных наличием у них каких-либо заболеваний и состояний».

«Из этого следует, что ограничение прав здорового человека в допуске к социальным благам, в том числе ребенка к посещению дошкольных организаций по причине его непривитости незаконно и является чистой дискриминацией. Учитывая стойкое нежелание министерства здравоохранения признавать поствакцинальные осложнения, которые не исключают и наступление смерти, норма об обязательной вакцинации нарушает фундаментальное право человека на жизнь, тогда как статья 1 Конституции признает человека, его жизнь, права и свободы высшими ценностями государства», — говорится в обращении.

Отмечается, что «данная норма вызывает особую обеспокоенность в условиях роста заболеваемости пневмонией, расцениваемой Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как «вероятно коронавирус», и смертности.

«В такой ситуации вакцинация от коронавируса есть ничто иное как «эксперимент», ставящий под угрозу жизнеспособность нации. Представители министерства здравоохранения неоднократно разъясняли, что и в таком случае у каждого будет право выбора, однако, четкого закрепления такого положения в кодексе не произведено, а уже в официально публикуемых разъяснениях нового порядка вакцинации такое право казахстанцев вообще не упоминается», — сказано в документе.

С учетом этого, авторы настаивают «на изменении кодекса в вопросе вакцинации с закреплением права на получение профилактических прививок и его реализацию через информированное согласие».

«Возведение в ранг закона пропагандируемых западными странами идей растления детей и молодежи, преувеличения проблем единичных лиц с нарушениями половой идентификации путем законодательного закрепления права на смену пола есть не что иное, как неуважение и непочитание традиций отцов и прадедов. «Девушка без стыда и совести как пища без соли, невоспитанный юноша как конь без сбруи», — гласит казахская пословица. Великий просветитель Абай Кунанбаев в своей Книге слов писал: «Развращенные сызмальства дети не могут иметь интереса к знаниям, религии, почтения к своим наставникам». Такие нормы противоречат Конституции, в частности статье 27, провозглашающей защиту со стороны государства брака и семьи, материнства, отцовства и детства, статье 22, гарантирующей право на свободу совести, ограничение которого, как следует из пункта 3 статьи 39 основного закона страны не допустимо ни при каких условиях», — указали авторы документа.

По их мнению, «подобные «нововведения» в воспитании будущих поколений неминуемо приведут к моральной деградации общества, а в конечном итоге – к демографическому кризису, способному поставить под угрозу государственность Казахстана».

«Словесные манипуляции мажилиса и сената с редакциями соответствующих статей указывают на стойкое лоббирование идеи сексуального растления казахстанских детей путем их просвещения в этом вопросе под ширмой «права на информацию об охране репродуктивного здоровья» без ограничения возраста, а также предоставления им права с 10 лет получать конфиденциальные медицинские услуги без ведома родителей в вопросе охраны репродуктивного и психического здоровья. На сайте ВОЗ имеются образовательные программы по охране репродуктивного здоровья, из содержания которых отчетливо следует, что конечная цель этого проекта – сексуальная распущенность, нетрадиционные сексуальные связи, пропаганда педофилии. С учетом недавнего выявления в Германии организованной группы извращенцев-педофилов, деятельность которой выходит далеко за пределы этой страны, и попытками внести в немецкий парламент законопроект о декриминализации педофилии, лояльность Казахстана в данном вопросе преступна», — подчеркнули авторы.

Нормы кодекса о психическом здоровье граждан, по мнению общественников, содержат в себе опасность произвольного выставления психиатрического диагноза по причинам, не связанным с состоянием психического здоровья.

«На это указывает исключение из кодекса нормы о запрете постановки психиатрического диагноза при несогласии лица с общепринятыми в обществе моральными, культурными, политическими и религиозными ценностями. Предусмотренная возможность принудительного доставления (привода) человека на обследование правоохранительными органами открывает путь к карательной психиатрии. Передача полномочий по диагностике и лечению пограничных психических, поведенческих расстройств врачам первичной медико-санитарной помощи, пусть даже и с согласия пациента, содержит в себе риск произвольной диагностики и корректировки поведения детей и взрослого населения психотропными препаратами, что приведет к росту наркотизации и увеличению смертности. Этих же врачей – для охраны психического здоровья и профилактики суицида допускают к детям через школьную и дошкольную медицину, превращая образовательные учреждения в «филиалы больниц». Считаем это недопустимым: школы должны быть предназначены для образования, а больницы – для лечения. Медицинские осмотры в детских детсадах и школах должны соответствовать статье 27 Конституции, признающей естественным правом и обязанностью родителей заботу о своих детях и их воспитании», — указали общественники.

На этом основании, по их мнению, в кодексе следует в обязательном порядке закрепить обязанность учреждения образования извещать родителей о медицинских осмотрах и испрашивать у них на это согласие.

«Нормы кодекса о трансплантологии, во избежание криминализации этой сферы медицины, недопустимо базировать на презумпции прижизненного согласия донора на посмертное изъятие органов. Не отрицая важность трансплантологии как метода лечения в исключительных случаях, превращение всех граждан Казахстана в потенциальных доноров ведет к ущемлению человеческого достоинства. Готовый к моменту подписания вами Кодекса стандарт соответствующей государственной услуги предлагает каждому совершеннолетнему казахстанцу указать набор своих органов, которые могут быть изъяты или запрещены к изъятию после его смерти. Подобный подход вступает в острейший конфликт с нормами медицинской этики и не сообразуется с преподносимой кодексом целью охраны психического здоровья граждан. Считаем такие «нововведения» антигуманными. Настоятельная необходимость законодательного закрепления презумпции несогласия на посмертное донорство вызвана рисками изъятия органов у умерших лиц, инфицированных COVID-19», — указали авторы обращения к Токаеву.

Отмечается, что «возможность такого донорства публично признана известным казахстанским трансплантологом, председателем правления Национального кардиохирургического центра Ю. Пя».

«Очевидно, что в разгар пандемии, когда казахстанцы ежедневно теряют своих близких зачастую вследствие неспособности государства оказать им качественную медицинскую помощь, пользоваться презумпцией согласия на посмертное изъятие органов, а равно обременять родственников умерших подобными вопросами, просто кощунственно. Допустимость вывоза органов и тканей казахстанцев за рубеж для научных исследований и в диагностических целях, вывоз гемопоэтических стволовых клеток (костного мозга) и донорских лимфоцитов для реципиентов, проживающих за рубежом, при таком правовом регулировании может явиться угрозой национальной безопасности для Казахстана», — пояснили авторы.

На этом основании они считают, что «в кодексе должна быть закреплена норма о посмертном изъятии органов исключительно на основании прижизненного согласия человека».

«Обязанность граждан выполнять относящиеся к индивидуальному и общественному здоровью назначения медицинских работников, а также проходить обследования, скрининги, лечение по требованию субъектов здравоохранения не соответствует статье 29 Конституции и праву на информированный отказ от всякого рода медицинских вмешательств, закрепленному в статье 77 Кодекса. Такое не единственное противоречие в кодексе может повлечь за собой проблемы в правоприменительной практике, что должно быть исключено внесением в него соответствующих изменений. Право на охрану здоровья предполагает право человека самостоятельно определять средства восстановления своего организма, за исключением случаев, когда принудительное лечение может быть назначено по решению суда. Откровенным отрицанием гуманности казахстанского общества, неуважительного отношения к вероисповеданию его граждан явилось ничем не объяснимое исключение парламентариями права пациента на поддержку родственниками и религиозными организациями. Запреты установленные постановлениями санитарных врачей производить в условиях пандемии фото- и видеосъемку при обследовании на дому, в машине скорой помощи, в провизорном и лечебном стационаре – это все доказательства превращения медицины в некую неприкосновенную и принудительную сферу», — считают общественники.

Также, по их мнению, цифровизация медицины, сбор и обработка персональных медицинских данных «не должны допускать нарушение конституционных прав граждан на неприкосновенность личности, охрану личной и медицинской тайны».

«Сбор и обработка персональных медицинских данных Кодексом о здоровье выведены за рамки правового регулирования закона «О персональных данных и их защите», разрешающего такие действия исключительно с согласия их владельца. Согласно же кодекса сам факт обращения за медицинской помощью неправомерно признан достаточным основанием для сбора персональных медицинских данных. Еще до подписания вами кодекса персональные медицинские данные отдельных граждан были собраны и переданы на портал государственных услуг без согласия их владельцев, что само по себе антиконституционно. Цифровизация медицины с заложенным принципом перехода к безбумажной ее форме нарушает права граждан, не желающих подвергать свои данные оцифровыванию, приводит к навязыванию безальтернативных цифровых паспортов здоровья и возможности ограничения прав тех, кто их не имеет», — говорится в документе.

Авторы указывают, что нормами кодекса заложены и серьезные коррупционные риски в системе здравоохранения.

«Так, внесенное Сенатом парламента в статью 104 кодекса в состав карантинных мероприятий ограничение предпринимательской деятельности без выявления каких-либо нарушений в области санитарно-эпидемиологической безопасности и без вынесения соответствующего судебного акта нарушает пункт 4 статьи 26 Конституции, гарантирующей право на свободу предпринимательской деятельности, и статью 2 Предпринимательского кодекса, допускающую ограничение предпринимательской деятельности исключительно законами и запрещающую принятие нормативных правовых актов, устанавливающих привилегированное положение отдельно взятых субъектов предпринимательства. Создание национального оператора в системе здравоохранения означает передачу части функций министерства здравоохранения субъекту частной формы собственности, что, безусловно, повлечет за собой не только коррупционные риски, подтверждением чего в условиях пандемии явились нарушения в деятельности «СК-Фармация», а также значительные затраты бюджета. Учитывая, что государственная политика нацелена на борьбу с коррупцией, внедрение таких норм требует тщательной проработки с получением заключения антикоррупционного органа и экономического обоснования предстоящих затрат», — считают авторы.

Исключение уголовной ответственности за врачебные ошибки, усложнение процедуры заведения уголовного дела в случаях нанесения тяжкого вреда пациенту или его смерти из-за халатности врачей, по мнению общественников, противоречит пункту 1 статьи 14 Конституции, провозглашающей равенство всех перед законом и судом.

«Очевидно, что в условиях сегодняшнего удручающего состояния национальной медицины такие новеллы кодекса «развяжут руки» нерадивым медицинским работникам, и, соответственно, подвергнут риску здоровье казахстанцев. Обращаем ваше внимание и на нарушение процедурных норм при принятии данного кодекса, подтверждением чего является ненаправление его для обсуждения в региональные общественные советы в соответствии с требованиями закона «О правовых актах». Кроме того, обоснованные сомнения у общественности имеются и относительно соблюдения сенатом парламента регламента законотворческой деятельности – всестороннего обсуждения депутатами проекта кодекса и реальности проведения полноценных (а не формальных) двух слушаний», — добавили авторы обращения.

По их мнению, «введение в действие Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения недопустимо еще и по той причине, что это повлечет большое отвлечение финансовых средств на модернизацию медицины, обучение медицинских кадров и разработку целого комплекса подзаконных актов, в то время как главной целью государства в условиях пандемии должно являться спасение жизней своих граждан».

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, в своей статье к 175-летию Абая «Абай и Казахстан в ХХІ веке» вы отметили важность взглядов Абая о единстве народа и миролюбии для сегодняшнего казахстанского общества и настоятельную необходимость в связи с этим активного его участия в государственных делах для реализации выдвинутой вами концепции «народное государство». При этом его главным механизмом вы назвали «конструктивный общественный диалог – как основу стабильности и процветания Казахстана», — напомнили авторы.

Со своей стороны, добавили они, «общество готово к открытому и честному диалогу с целью выработки такого Кодекса, который будет действительно направлен на охрану здоровья граждан суверенного Казахстана, обеспечит его национальную безопасность и позволит на деле доказать всему миру гуманизм, высокую нравственность и солидарность казахстанского общества и государства».

«Основываясь на этом, обращаемся к вам как к гаранту Конституции, и просим: приостановить действие Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения на период нормализации эпидемиологической ситуации в стране и изменения отдельных его норм; инициировать разработку законопроекта по внесению в указанный Кодекс изменений и дополнений; по завершению разработки такого законопроекта вынести его на республиканский референдум; принять в рабочую группу по разработке проекта закона об изменений Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» представителей общественных организаций, общественных деятелей и гражданских активистов», — заключили общественники, обращаясь к Токаеву.

Напомним, 13 мая депутаты мажилиса одобрили во втором чтении проект Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» и передали его на рассмотрение сената. Кодекс подвергся массовой критике со стороны широкой общественности. 11 июня депутаты сената приняли кодекс со своими поправками в двух чтениях и направили его в мажилис. 17 июня мажилис согласился с поправками сената в кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения».

17 июня в Алматы также состоялась пресс-конференция общественников, в ходе которой невропатолог Каиргали Конеев отметил, что ряд статей нового кодекса РК о здоровье создает коррупционные риски. Также он отметил, что у Казахстана нет опыта производства вакцин. Вместе с тем, Конеев отметил, что после возмущения общественности из кодекса убрали норму, требовавшую сообщать трансплантационному координатору о пациентах, впавших в кому – по мнению невропатолога, при диагностике смерти мозга перед изъятием органов есть вероятность ошибок.

7 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения».