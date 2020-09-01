Первичная медпомощь должна стать более доступной для сельчан – Токаев

Нур-Султан. 1 сентября. КазТАГ – Динара Халдарова. Первичная медицинская помощь должна стать более доступной для сельчан, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Правительству предстоит кардинально пересмотреть подходы к организации первичной медицинской помощи. Она должна стать более мобильной и доступной широкому кругу населения, в том числе сельчанам», — сказал Токаев во вторник, выступая с посланием к народу Казахстана.

По его словам, «следует принять меры по возрождению транспортной медицины для отдаленных регионов».

«Чтобы создать эффективное сельское здравоохранение в течение трех лет, понадобится обеспечить все сельские населенные пункты фельдшерско-акушерскими пунктами и врачебными амбулаториями», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что «пандемия остро поставила вопрос о подготовке докторов редкой специальности – эпидемиологов, инфекционистов, реаниматологов, пульмонологов, кардиологов».

«Поручаю правительству составить долгосрочный, может быть на 10 лет, прогноз обеспечения кадрами медицинских учреждений», — сказал президент.

Токаев считает, что «меры по дальнейшему развитию национального здравоохранения позволят полностью оснастить необходимым оборудованием все медицинские организации, на 50% обновить коечный фонд, заменить устаревшую инфраструктуру, довести ожидаемую продолжительность жизни до 75 лет».