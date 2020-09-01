Граждан нередко необоснованно уголовно преследуют, прокуроры реагируют запоздало – Токаев

Нур-Султан. 1 сентября. КазТАГ – Граждане нередко необоснованно подвергаются уголовному преследованию, а прокуроры реагируют запоздало, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Реальность стремительно меняется. Чем больше силовые структуры будут полагаться на методы работы, тем больше у них шансов вписаться в контекст международной практики. Нынешняя ситуация в стране предъявляет новые требования к правоохранительным органам, которые должны идти на встречу запросам граждан. Однако в работе правоохранительной системы в силу инерции прошлого по прежнему преобладает обвинительный уклон. Нередки случаи, когда граждане необоснованно вовлекаются в орбиту уголовного преследования», — сказал Токаев во вторник, выступая с посланием к народу Казахстана.

По его словам, «оперативные сотрудники, выявляющие преступления, и следователи, принимающие процессуальные решения, работают в подчинении у одних и тех же начальников, для которых главной задачей является раскрытие преступлений и направление в суд».

«Но права и свободы граждан не должны страдать в угоду показателям. Что касается прокурорского надзора, то он носит запоздалый характер. Прокуроры знакомятся с обстоятельствами дел только перед направлением в суд. Следует модернизировать уголовную сферу по примеру развитых стран ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития – КазТАГ)», — добавил глава государства.

Президент считает, что Казахстану «нужна модель, обеспечивающая своевременную защиту прав граждан, и отвечающая высоким международным стандартам».

«Считаю необходимым внедрить в Казахстане трехзвенную модель с четким разделением полномочий. Полиция должна выявлять преступления, устанавливать причастных лиц, собирать и закреплять улики. Прокурор обязан давать независимую оценку собранным доказательствам, пресекать нарушения прав граждан, не допускать вовлечение добросовестных граждан в уголовный процесс, поддерживать обвинение в суде», — подчеркнул президент.

Он уточнил, что суд будет рассматривать жалобы на действия органов и выносить окончательный вердикт по делу.

«Такой подход укрепит систему сдержек и противовесов, создаст на каждом этапе эффективные фильтры. Еще раз подчеркиваю – законность и справедливость должны быть обеспечены по умолчанию. Нужно помнить, что от ошибок в уголовных делах зависят судьбы людей. По уголовным делам уже с 2021 года следует законодательно возложить на прокурора обязанность согласования ключевых процессуальных решений, затрагивающих права и свободы человека», — заключил Токаев.