Токаев не видит смысла содержать профессиональные спортивные команды за госсчет

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Нур-Султан. 1 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Нет смысла содержать профессиональные спортивные команды за государственный счет, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Необходимо обратить самое серьезное внимание на спортивный и творческий потенциал подрастающего поколения. В условиях дефицита финансовых средств нет смысла содержать профессиональные спортивные клубы полностью за государственный счет. Миллиарды тенге из бюджета государства квазигосударственных компаний расходуются неэффективно. Приоритет можно отдать массовому спорту, физкультуре и, конечно, детям. В каждой области, в крупных районных центрах следует открыть спортивные секции», — сказал Токаев во вторник, выступая с посланием к народу Казахстана.

Кроме того, он отметил необходимость возобновить деятельность детских кружков.

«Требуется возобновить деятельность детских кружков, где представители юного поколения могли бы постигать азы творчества и ремесленничества. Современные реалии бывают настолько опасными для детей, что их энергию и любознательность нужно направить в правильное русло, ведь дети — это будущее нашего государства. Работу акимов будем оценивать по этому критерию», — сказал глава государства.

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