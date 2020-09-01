В 2021 году 700 тыс. вкладчиков ЕНПФ смогут покупать на накопления жилье, лечиться — Токаев

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Нур-Султан. 1 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. В 2021 году 700 тыс. вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) смогут покупать на накопления жилье, лечиться, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«В 2021 году 700 тыс. вкладчиков ЕНПФ смогут использовать часть своих накоплений на приобретение жилья, лечение или передачу в управление управляющим компаниям», — сказал Токаев на совместном заседании парламента и правительства Казахстана, во вторник.

По его словам, вопрос использования населением части своих пенсионных накоплений был проработан в рамках поручения президента и особенно актуален сейчас.

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