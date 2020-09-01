Понятную для всех граждан РК налоговую политику поручил разработать Токаев

Нур-Султан. 1 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Понятную для всех казахстанцев налоговую политику, поручил разработать президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Говоря «о важности справедливого перераспределения национального дохода, следует разработать такую же налоговую политику, понятную для всех граждан страны. Сегодня взимается около 40 различных налогов и сборов, администрирование усложнено и носит ярко выраженный принудительный характер», — сказал Токаев на совместном заседании парламента и правительства Казахстана, во вторник.

Президент РК поручил правительству, НПП «Атамекен» и депутатам провести ревизию Налогового кодекса и подзаконных актов, чтобы кардинально упростить исполнение налоговых обязательств и минимизировать количество налогов и платежей.

«Следует подумать и о дифференциации налоговых ставок как дополнительном рычаге диверсификации экономики и пополнения бюджета», — отметил Токаев.

В секторе МСБ, по мнению президента РК, можно дать право предпринимателям, работающим в наиболее пострадавших от пандемии секторах, уплачивать розничный налог с оборота.