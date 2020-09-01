Около трети ВВП Казахстана находится в тени — Токаев

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Нур-Султан. 1 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Около трети валового внутреннего продукта (ВВП) Казахстана находится в тени, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

«По экспертным оценкам, в тени находится около трети ВВП страны – огромный потенциал для повышения доходов бюджета», — сказал Токаев во вторник на совместном заседании парламента и правительства Казахстана.

По его словам, цифровизация налоговой и таможенной сфер серьезно поможет в борьбе с «теневой экономикой» во всех ее проявлениях и коррупцией.

«Поэтому поручаю переориентировать деятельность службы экономических расследований министерства финансов в основном на борьбу с теневой экономикой», — сказал президент РК.

Нормы международного налогообложения должны, по его оценке, максимально стимулировать приток иностранных инвестиций и реинвестирование прибыли в Казахстан.

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«Вместе с тем, нужен надежный контроль за трансфертным ценообразованием и выводом капитала из страны», — заключил Токаев.

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