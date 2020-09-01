Разработать социальный кодекс поручил правительству Токаев

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Нур-Султан. 1 сентября. КазТАГ – Динара Халдарова. Разработать социальный кодекс поручил правительству президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Нам необходима новая парадигма социальной политики. (…) Поручаю правительству приступить к разработке социального кодекса страны», — сказал Токаев во вторник, выступая с посланием к народу Казахстана.

Он напомнил, что «сфера социального обеспечения регулируется 17 законами, десятками подзаконных актов».

«Это привело к сложности и разросненности регулирования. Результат – это размытость ответственности государства, непонимание гражданами собственных прав», — пояснил Токаев.

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