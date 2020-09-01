Регуляторная система остается громоздкой и карательной – Токаев

Нур-Султан. 1 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Регуляторная система остается громоздкой и карательной, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Следующий вопрос – бизнес-климат. Эта сфера по-прежнему нуждается в реформах, поскольку регуляторная система по-прежнему остается громоздкой, даже карательной. Базовые принципы регуляторной политики должны быть изменены. Госрегулирование может быть оправдано только защитой здоровья граждан и экологией. Законодательно и на практике следует закрепить преобладание над формой. Здравый смысл и содержание могут превалировать над жесткими юридическими нормами. Трехлетний мораторий на проверки предоставляют хорошую возможность внедрить такое регулирование с чистого листа», — сказал Токаев, выступая с посланием народу Казахстана во вторник.

Он отметил, что начать нужно с наиболее коррупциогенных сфер.

«Начать следует с наиболее коррупциогенных сфер – архитектурно-строительной деятельности, санэпиднадзора, ветеринарии, сертификации и других. Поручаю в течение следующего года разработать новую нормативно-правовую базу деятельности малого и среднего бизнеса. Повторю – любое незаконное вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность, воспрепятствование работе бизнесменов должно восприниматься как тягчайшее преступление против государства. Предприниматели в случае неправомерного нажима на них чиновников должны смело обращаться в органы прокуратуры», — подчеркнул он.

По словам президента, особое внимание нужно также уделять среднему бизнесу.

«Поддержка предпринимательства означает и особое внимание к среднему бизнесу, который содержит в себе ключевые компоненты рыночного успеха. Такие компании должны быть ориентированы не только на внутренние, но и на внешние рынки. Следует усилить их экспортную поддержку. Поручаю правительству запустить программу экспортной акселерации, направленной на средние несырьевые предприятия, чтобы обеспечить целевую поддержку от идеи до результата. Главным результатом работы по развитию малого среднего бизнеса должно стать увеличение к 2025 году его доли в ВВП до 35%», — добавил Токаев.