«Токаев – президент-самурай». «Лидером грядущей избирательной кампании в Казахстане мог бы стать кандидат «Против всех». «Демократическая революция в Казахстане невозможна». «Сколько стоит межэтническое согласие в Казахстане?»

Сетевой Казахстан 1 сентября 2020г.

LITER . KZ . «Ослабление карантина: что открывают в Казахстане с 31 августа» — С 31 августа Казахстан переходит ко второму этапу ослабления карантинных мер. Такое решение принято в связи со снижением заболеваемости коронавирусом в стране в 10 раз.

IA — CENTR . RU . Денис БОРИСОВ – «Токаев – президент-самурай» — 1 сентября 2020 года Касым-Жормат ТОКАЕВ выступит со вторым Посланием народу Казахстана. Это послание можно рассматривать как начало следующего раунда в политическом транзите Республики Казахстан, где на финишную прямую выходит электоральная гонка за парламентские кресла республиканского и регионального уровня. Перед Вторым Президентом стоит задача повторить результаты первого этапа 2019 года, когда сменился глава государства. Предстоящее выступление будет в значительной степени коррелировать с первым Посланием 2019 года, поскольку Касым-Жомарт Токаев – это президент-самурай, у которого есть путь преемственности. «Модель Назарбаева» с Пятью институциональными реформами и Национальным планом будут оставаться в знаменателе тактики и стратегии текущего курса политических и экономических изменений.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Нурболат МУСАБАЕВ – «Предвыборный излом» — Лидером грядущей избирательной кампании в Казахстане мог бы стать кандидат «Против всех». Электоральные процессы фактически уже запущены – партии включились в повестку, инициативно заходят на медиаполе; реанимирован экспертный дискурс о партстроительстве; в оппозиции задаются вопросами о позиционировании и тактике действий. Фоном идут события в Беларуси, заставляющие задуматься не только власть и оппозицию, но и молчаливое большинство. Политический кризис, с которым столкнулся лукашенковский режим, повышает индексы одного из главных вопросов предстоящей кампании – что делать с возросшей протестностью?

«Данияр Ашимбаев: «Косанов» и «Тихановская» нам не подходят» — Теперь ожидаются выборы в Мажилис и маслихаты – причем выборы в маслихаты впервые пройдут полностью по партийным спискам. Согласно установленным Конституцией срокам, выборы должны состояться самое позднее в январе. Получается, что электоральная кампания стартует уже в октябре-ноябре нынешнего года… К примеру, у меня как у гражданина есть недовольство действующей политической системой, однако я не вижу системных структур и организаций, способных выразить мои взгляды и предложить альтернативу. А несистемные меня не устраивают. Полагаю, что во время предстоящего электорального цикла многие, как и я, могут столкнуться с аналогичной проблемой. То есть общество созрело для перемен, но легальных путей для изменений нет, а нелегальные нам не подходят. Альтернатива броситься в такие политические проекты, как «Косанов» и «Тихановская» – подходит далеко не для всех.

PLATON . ASIA . «Демократическая революция в Казахстане невозможна» — Сегодня в информационном пространстве Казахстана стали появляться материалы с «прогнозами» о якобы надвигающейся революции в стране. При этом ссылаются на социальную напряженность на волне коронакризиса, недавние волнения в Шорнаке, Сатпаеве, указывают также на Кордайские межэтнические столкновения, как на признаки назревающей революционной ситуации. Полагаем, что такой вывод является чересчур алармистским… На самом деле наш народ готов даже голодать, иногда опираясь на помощь родственников, но в исключительно очень редких случаях он может выйти с политическими протестами и требованиями Перемен.

CAMONITOR . KZ . «Партия «Нур Отан»: перезагрузка и праймериз – что стоит за этим?» — Сегодня все активнее на первый план выдвигается тема предстоящих парламентских выборов. Прошлые электоральные кампании, кто бы и что бы ни говорил, проходили при однозначном доминированию партии «Нур Отан», а потому то, что происходит с ней и в ней, не может не интересовать казахстанцев, следящих за политической жизнью. Какой этап своей эволюции она переживает, что означает объявленная ее лидерами перезагрузка – об этом мы беседуем с известным политическим аналитиком Юрием БУЛУКТАЕВЫМ.

«Коммунисты против националистов: «священная война» или банальный хайп?» — В начале августа казахстанские «народные коммунисты» громко объявили войну национализму и написали открытое письмо генеральному прокурору РК, потребовав «провести тщательный анализ деятельности националистов, дать им правовую оценку, принять адекватные меры по выявленным фактам разжигания розни и дискриминации по мотивам происхождения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам». Попытаемся разобраться, что стоит за этой инициативой и к чему она способна привести.

«Последний бой агашек: клановая борьба по-казахски» — Битвы кланов – явление для независимого Казахстана постоянное, они имели место на протяжении всех последних тридцати лет. Одни заканчивались «малой кровью», другие приводили к серьезным изменениям во внутриполитическом раскладе сил. Что касается нынешнего межкланового противостояния, то его итоги пока никто не берется предсказать – процесс, как говорится, в самом разгаре. А вот очертить контуры этой конфронтации вполне реально. Что и попыталась сделать политолог Айгуль ОМАРОВА.

AZATTYQ . ORG . ««Независимость для одного человека». Как переписывали казахстанскую Конституцию» — В Конституцию Казахстана, принятую на всенародном референдуме в 1995 году и тогда состоявшую из 95 статей, парламент вносил изменения и дополнения пять раз, затронув 64 статьи. Большая часть изменений касалась укрепления власти бывшего президента Нурсултана НАЗАРБАЕВА. Статьи о правах человека и гражданских свободах остаются неизменными. Репортер Азаттыка подготовил обзор поправок к основному закону, внесенных с момента его принятия 25 лет назад.

««Власть подло использовала карантин для политических целей». Эпидемия и казахстанское общество» — Эпидемия коронавируса вынудила казахстанцев отказаться от привычного образа жизни и пересмотреть ценности. Репортер Азаттыка спросил экспертов, какие уроки, по их мнению, извлекло общество из происходящего.

VLAST . KZ . «Почти все партии начали подготовку к выборам» — Несмотря на отсутствие официальной даты следующих выборов в мажилис и маслихаты, почти все зарегистрированные партии намерены принять в них участие. Vласть поговорила с их представителями о степени готовности партий к выборам, об их активности в неэлекторальный период и о том, какие текущие проблемы будут отражены в их повестках.

365 INFO . KZ . «Сколько стоит межэтническое согласие в Казахстане?» — Сразу несколько научных центров получили огромные выплаты из бюджета на исследования в области национальной политики и этнических вопросов. И это не в первый раз. Есть ли от этого эффект? Почему это стоит миллиарды и нужна ли эта работа — по крайней мере, в таком виде? Но как проверить целевое использование денег? Идеологическую работу невозможно пощупать руками. Политолог Данияр АШИМБАЕВ считает, что заниматься межэтническими и идеологическими вопросами надо. Но не наскоками, а системно. И желательно профессионалам.

«Кадровый резерв коррупции сидит не во власти, а в обществе» — Самообман и профессиональная стагнация — признаки личности, склонной к коррупции. Беда Казахстана в том, что это свойственно подавляющему большинству… Социолог, автор монографии «Общество, институты и социальная наука» Есет ЕСЕНГАРАЕВ, рассуждает на тему, какие перемены возможны в Казахстане и в какую сторону возможно движение вообще.

KAPITAL . KZ . «От чего зависит восстановление экономики Казахстана?» — Какие факторы будут способствовать подъему экономики страны? Какие отрасли необходимо развивать в нынешних условиях? Как долго государство сможет расходовать бюджетные средства, в должной мере не восполняя их?.. В свою очередь независимый экономист Жарас АХМЕТОВ убежден, что восстановление экономики Казахстана начнется по мере того, как будут ослабевать внешние факторы, и роль государства в данном случае минимальна. Если карантин продлевать не будут, то с IV квартала этого года должен произойти подъем, полагает он.

ZAKON . KZ . «Почему нужно ввести безусловный базовый доход в Казахстане в период кризиса» — У каждого человека есть гарантированное Конституцией право на жизнь. В последние десятилетия это право расширяется, и все больше ученых и экспертов сходятся во мнении, что право на жизнь должно включать в себя право на достойный уровень жизни, благополучие, реальную возможность реализовать себя и удовлетворить свои базовые потребности. Об этом и другом читайте в интервью доктора права (PhD), директора Центра исследования прав человека, инклюзии и гражданского общества Евразийского технологического университета Халиды АЖИГУЛОВОЙ.

EHONEWS . KZ . «Каиргали Конеев: никакая зарубежная модель развития здравоохранения не подходит для Казахстана!» — Известный детский врач стоматолог Каиргали КОНЕЕВ, ставший лидером движения против принятия Кодекса законов о здравоохранении, ответил на ряд вопросов Эха Казахстана, прокомментировав нынешнюю ситуацию в отечественной медицине.

MATRITCA . KZ . Ермек ТУРСУНОВ – «Казах без диплома – некондиционный товар. Какой-то некомплект» — Высшее образование перестало быть Высшим. Оно стало каким-то… очень средним. Я бы даже сказал – низшим. Само наличие диплома поменяло свое предназначение. Зачем нам нынче нужен диплом? Чтобы девушку замуж выдать. А мальчикам зачем? Чтобы был. Для статуса.

REZONANS . KZ . Айкын КОНУРОВ — «Фантастические министры и где они обитают» — По информации вице-министра образования Рустема БИГАРИ, 64% учеников Западно-Казахстанской области не имеют компьютеров, в Жамбылской области таких детей – 42,5%. Интернет не доступен в любом случае 12% казахстанских детей… По мнению Комитета статистики Министерства национальной экономики, в 2019 году 75% в казахстанских школьников пользовались интернетом, что опережает показатели 2018 года (72,9%). Самые фантастические данные у статистов в разделе «Доля пользователей компьютером» в возрасте 6-15 лет. Согласно информации Министерства национальной экономики, 80,8% казахстанских школьников регулярно используют компьютер. Что никак не совпадает с данными Министерства образования, которые ни в одной из областей Казахстана таких цифровых достижений не наблюдают. Как назвать действия нашего кабмина, если не очковтирательством? А, главное, зачем?

TIME . KZ . «Десять пишем, пять в уме» — Какие тонкости и новшества ввели в систему выставления оценок ученикам в казахстанских школах? Об этом мы поговорили с вице-президентом Национальной академии образования им. И. Алтынсарина Алмагуль МУХАМЕДХАНОВОЙ — На каждом уроке независимо от того, в каком формате он проходит, учитель имеет право выставлять оценки своим ученикам по шкале от 1 до 10.

«Под “крышей” моратория» — В Алматы разгорается очередной скандал в сфере строительства: застройщик хочет возвести на берегу реки Большая Алматинка ЖК, не имея никаких разрешительных документов.

CARAVAN . KZ . «Дистанционное обучение: сколько казахстанских школьников уйдут в российское «подполье»?» — Отчего отечественное образование теряет своих учеников и может ли у нас сократиться число легальных школьников – тему обсуждают депутат мажилиса парламента РК Ирина СМИРНОВА, президент ОФ “Улагатты жануя” Марианна ГУРИНА и журналист, бизнес-тренер Ольга АРИНБАСАРОВА.

«Почему Казахстан называют музеем под открытым небом» — Потенциал памятников культуры и истории колоссален Почему Казахстан называют музеем под открытым небом? Как объекты попадают в святая святых – Список всемирного наследия ЮНЕСКО? Отчего человечеству небезразличны историко-культурные памятники на территории нашей страны и как всё это может повлиять на рост въездного туризма? Рассказывает Дмитрий ВОЯКИН, директор Международного института Центрально-Азиатских исследований.

«Семейные изуверы в Казахстане получают меньший срок, чем барымтачи» — Родная мать 6 лет истязала дочь. У ребенка шрамы по всему телу, оторвано ухо, выбиты зубы, сломаны обе руки. Муж больше 2 лет истязал жену, а сейчас грозится убить ее прямо в зале суда. Почему в стране растет число жертв семейного насилия и как изменить ситуацию?

MK — KZ . KZ . «Издержки ЕАЭС. Вскоре подержанные автомобили станут роскошью для казахстанцев» — Членство в ЕАЭС определенно дает свои преимущества, но есть и недостатки. Среди прочих: выравнивание цен на топливо, что для казахстанцев означает удорожание; пошаговый запрет на ввоз из-за границы авто стандарта «Евро», который становится все жестче; теперь же чиновники заговорили о запрете на автозапчасти, бывшие в употреблении.

NOVGAZ.COM . «ВИСКИ, БЕШБАРМАК, УДО» — Осужденный за создание ОПГ спортивный чиновник из Уральска вышел из колонии, но провел на свободе только 6 дней. В снятом к его юбилею фильме казахский спортивный чиновник Муслим УНДАГАНОВ хвалился, что в девяностые его «амбициозность и честолюбие замечают криминальные круги». В 2013 году его осудили на 12 лет за создание ОПГ и хищения из бюджета — Ундаганов оформлял фиктивные командировки и собирал дань со спортивных команд — а в середине августа неожиданно освободился по УДО. Но на свободе он провел меньше недели: справка о выплате ущерба тоже оказалась фиктивной.

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