Широкие «горизонтальные» меры поддержки промышленности пообещал сохранить Токаев

Нур-Султан. 1 сентября. КазТАГ – Широкие «горизонтальные» меры поддержки промышленности пообещал сохранить президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Конечно, мы сохраним широкие «горизонтальные» меры поддержки промышленности. Вместе с тем, правительству предстоит определить стратегически важные производства, ключевые экспортные приоритеты, а также существенно расширить инструментарий мер поддержки. Для стратегических проектов следует предусмотреть пакетное предоставление натурных грантов, льготного финансирования, частичного гарантирования, механизмов экспортной поддержки», — сказал Токаев во вторник, выступая с посланием к народу Казахстана.

Он уточнил, что часть капитальных затрат инвесторов можно возмещать путем зачета против налоговых обязательств.

«Важно предусмотреть гарантированный закуп со стороны государственного, квазигосударственного секторов и недропользователей. Главная новелла – стабильность законодательных условий на весь срок реализации проекта. Конечно, эти меры не исчерпывающие. Конкретный уровень поддержки будет зависеть от объемов капитальных вложений и приоритетности проекта», — уточнил президент.

Также он отметил, что в целях фиксации договоренностей между государством и инвесторами будет внедрен новый инструмент – стратегическое инвестиционное соглашение. Инициативу президент рекомендовал реализовать до конца года в рамках законопроекта о восстановлении экономического роста.

«Пул проектов, которые войдут в стратегические соглашения, правительство сформирует до апреля 2021 года. Системного решения требует вопрос полноценного доступа обрабатывающих предприятий к отечественному сырью по приемлемым ценам. Поручаю правительству до конца года разработать регуляторные механизмы, обеспечивающие полноценную загрузку сырьем казахстанских обрабатывающих производств. Прямой эффект на развитие промышленности оказывают регулируемые закупки. Их объем составляет около Т15 трлн или пятую часть ВВП. Задача правительства и акимов – максимально задействовать этот потенциал. По моему поручению был принят новый закон, улучшивший систему закупок госорганов. Однако закупки национальных компаний все еще остаются непрозрачными и малодоступными для рядовых предпринимателей», — отметил Токаев.

Он поручил до конца года разработать единый закон, распространяющийся на все закупки квазигоссектора, чтобы все регулируемые закупки осуществлялись максимально прозрачно и исключительно через Единое окно закупок.

«Никакое улучшение законодательства не поможет, если не будет соответствующей правоприменительной практики. Нередки случаи, когда дешевые и некачественные импортные товары выдаются за отечественные и побеждают в закупочных конкурсах. Реестр отечественных производителей и индустриальные сертификаты пока не стали реальным барьером для лжепроизводителей», — сказал глава государства.

Президент сообщил, что правительство совместно с нацпалатой «Атамекен» до конца года подготовят конкретные предложения по увеличению казахстанского содержания.

«Наша общая задача по отрасли – увеличить объемы производства в обрабатывающей промышленности как минимум в 1,5 раза за пять лет. Однако, только мерами промышленной политики значительного прогресса в индустриализации не достичь. Крайне важно, чтобы денежно-кредитная, налоговая и другие ключевые политики не находились в отрыве от потребностей реального сектора. Об этом скажу далее», — резюмировал Токаев.