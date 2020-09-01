Нур-Султан. 31 августа. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в семи областях Казахстана на 1 сентября, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Днем 31 августа – 2 сентября в Актюбинской области местами ожидается сильная жара +35+36. В Актобе днем 31 августа – 2 сентября ожидается сильная жара +35», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в понедельник.

Вероятность шторма синоптики оценили в 95-100%.

«1-3 сентября в Жамбылской области местами ожидаются гроза, шквал, град, ночью 1, сутки 2, 3 сентября ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 15-20 метров в секунду. В Таразе ночью 1, 3 сентября временами ожидаются гроза, шквал, ветер северо-восточный с переходом на юго-западный при грозе 15-20 метров в секунду», — сообщает пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 90-95%.

«1 сентября в Северо-Казахстанской области ожидается ветер западный днем местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске 1 сентября ожидается ветер западный, днем порывы 15-20 метров в секунду», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма 90-95%.

«Днем 1 сентября в Карагандинской области сохраняется жара +36. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность», — предупреждают метеорологи.

Вероятность шторма синоптики оценили в 70-75%.

«1 сентября в Кызылординской области местами ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный местами 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В Кызылорде ночью и утром 1 сентября ожидаются гроза, шквал, ветер северо-восточный порывы 15-20 метров в секунду», — уточняют синоптики.

Синоптики оценили вероятность шторма в 90-100%.

«Днем 1 сентября в Атырауской области сохраняется сильная жара 35-38 градусов, местами чрезвычайная пожарная опасность», — пишет пресс-служба.

Вероятность шторма — 80-85%.

«1 сентября в Мангистауской области местами ожидается туман. В Актау ночью и утром 1 сентября ожидается туман», — резюмируется в сообщении.

Синоптики оценили вероятность шторма в 90-95%.