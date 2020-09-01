Токаев: Цифровизация – ключевой инструмент достижения национальной конкурентоспособности

Нур-Султан. 1 сентября. КазТАГ – Динара Халдарова. Цифровизация – это ключевой инструмент достижения национальной конкурентоспособности, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Цифровизация – это не следование модной тенденции, а ключевой инструмент достижения национальной конкурентоспособности. Прежде всего, предстоит устранить цифровое неравенство, обеспечить максимальный доступ к интернету и качественной связи всех граждан. Сегодня это такая же базовая потребность, как дороги и электричество», — сказал Токаев во вторник, выступая с посланием к народу Казахстана.

Он подчеркнул, что «дети из социально уязвимых семей должны быть обеспечены компьютерной техникой и качественным интернетом». Также президент отметил, что «до конца этого года каждое село с населением более 250 человек получит доступ в интернет».

«Мы видим, с какими проблемами сталкиваются люди при назначении пенсий и пособий. Ворох бумаг, хождение по мукам. Необходимо полностью оцифровать эти процессы. «Бегать» должны «данные», а не люди. Нужно стремиться к отказу от использования бумаги в межведомственном взаимодействии и при общении с гражданами. Поручаю до конца года отменить наиболее востребованные справки и бумажные подтверждения, обеспечить цифровое подтверждение информации», — подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что «положительная практика уже имеется по адресной, имущественной и другим подобным справкам».

«Удостоверения личности, дипломы, права должны приниматься госорганами в электронном виде. Для упрощения взаимодействия населения с электронными сервисами следует широко применять биометрию на уровне государственных услуг и в частном бизнесе. Работа с «данными» должна выйти на новый уровень. Обеспечение единой системы баз данных, их дальнейшее развитие – одна из главных задач правительства», — отметил Токаев.

По его словам, «пока эта работа не выстроена должным образом, в том числе из-за доминирования в IT-отрасли ряда государственных и аффилированных с ними компаний».

«Министерства и акиматы тоже имеют информационно-аналитические или IT-структуры, которые защищают только узковедомственные интересы в ущерб общей стратегии. Развитие рынка IT, инжиниринговых и других высокотехнологичных услуг – это не только создание добавленной стоимости и рабочих мест внутри страны, все больше возможностей появляется и для экспорта таких услуг за рубеж. Важно раскрыть данный потенциал», — сказал президент.

Глава государства отметил, что «перспективным направлением видится взаимодействие IT-отрасли с национальным бизнесом».

«Крупные государственные и частные компании тратят десятки миллиардов тенге на разработки и приложения иностранных игроков. Правительству следует наладить взаимовыгодное сотрудничество между промышленностью и IT-отраслью. Это позволит сформировать цифровые технологические платформы, которые могут стать движущей силой цифровой экосистемы каждой отрасли», — подчеркнул он.

Президент напомнил, что приняты законы, «позволяющие Казахстану стать одним из международных хабов по обработке и хранению «данных».

«Только за прошлый год в цифровой майнинг было привлечено более Т80 млрд инвестиций, но останавливаться на этом нельзя, следует привлекать в страну мировых цифровых гигантов, иначе это сделают другие государства. В течение пяти лет нужно довести объем инвестиций в эту отрасль до Т500 млрд», — отметил Токаев.