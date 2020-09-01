Взять саму полицию под видеонаблюдение поручил Токаев

Нур-Султан. 1 сентября. КазТАГ – Взять саму полицию под видеонаблюдение поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент агентства.

«Много говорится о развитии систем видеонаблюдения, но при этом помещения самих правоохранительных органов зачастую так и остаются «слепыми» зонами. Поручаю ввести сплошное видеонаблюдение в пенитенциарных учреждениях, служебных помещениях полиции», — сказал Токаев во вторник, выступая с посланием к народу Казахстана.

Он отметил, что «во всем прогрессивном мире институт полиции развивается на основе сервисной модели».

«Мы тоже заявили о переходе на такую модель, но пока работа привела только к фрагментарным результатам. Назрела более целостная реформа местной полицейской службы по принципу «полиции шаговой доступности», где ключевая роль отводится участковому инспектору. Следует законодательно повысить статус участкового инспектора, предоставить ему все возможности для продуктивной работы. Он должен быть узнаваемым, доступным, авторитетным для граждан, активно защищать их права», — подчеркнул глава государства.

По его словам, «важно научить сотрудников правоохранительных органов вести открытый диалог с людьми».

«Это направление должно стать приоритетным в системе подготовки и подбора кадров», — сказал Токаев.