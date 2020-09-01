Закрытию печатающих дипломы вузов препятствуют влиятельные лица – Токаев

Нур-Султан. 1 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Закрытию печатающих дипломы вузов препятствуют влиятельные лица, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Несколько слов о качестве высшего образования. В прошлом году я получил закрыть учебные заведения, занимающиеся печатанием дипломов. Работа идет трудно из-за сопротивления влиятельных лиц, вовлеченных в прибыльный образовательный бизнес. Но проблему нужно решать. Премьер-министр должен взять данный вопрос на особый контроль», — сказал Токаев в ходе ежегодного обращения во вторник.