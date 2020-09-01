Нур-Султан. 1 сентября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал меры против чиновников, депутатов и судей, имеющих счета за рубежом, передает корреспондент агентства.

«Считаю нужным внедрять новые методы борьбы с коррупцией. В рамках работы по борьбе с коррупцией с 2021 года нужно принять новые меры противодействия, касающиеся счетов за рубежом, наличных денег и ценностей, которыми владеют чиновники, депутаты и судьи», — сказал Токаев во вторник, выступая с посланием к народу Казахстана.

Также он сообщил, что в случаях, когда у государственных служащих или представителей квазигосударственного сектора буде выявлено двойное гражданство, они будут освобождаться от занимаемых должностей.

«Правоохранительные органы должны внести поправки в Уголовный кодекс по части ужесточения наказания в отношении служащих, судей, взяткодателей и тех, кто способствует взяточничеству за коррупцию», — добавил президент.

Глава государства отметил, что коррупционеров больше не должны освобождать раньше установленного срока.

«Нужно строго придерживаться принципа пожизненного запрета на работу на госслужбе или в квазигосударственном секторе для пойманных на коррупции. Мы должны законодательно создать способы защиты тех, кто сообщают о фактах коррупции», — подчеркнул Токаев.