Воссоздать МЧС считает необходимым президент Казахстана

Нур-Султан. 1 сентября. КазТАГ – Воссоздать министерство по чрезвычайным ситуациям считает необходимым президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент агентства.

«Учитывая, что мы вступили в эпоху природных и техногенных катастроф, полагаю необходимым воссоздать министерство по чрезвычайным ситуациям», — сказал Токаев во вторник, выступая с посланием к народу Казахстана.

По его словам, структуру министерства внутренних дел требуется пересмотреть, освободив его от непрофильных функций, «что повысит эффективность работы этого важного ведомства».