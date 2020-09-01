Воссоздать МЧС считает необходимым президент Казахстана

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Нур-Султан. 1 сентября. КазТАГ – Воссоздать министерство по чрезвычайным ситуациям считает необходимым президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент агентства.

«Учитывая, что мы вступили в эпоху природных и техногенных катастроф, полагаю необходимым воссоздать министерство по чрезвычайным ситуациям», — сказал Токаев во вторник, выступая с посланием к народу Казахстана.

По его словам, структуру министерства внутренних дел требуется пересмотреть, освободив его от непрофильных функций, «что повысит эффективность работы этого важного ведомства».

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