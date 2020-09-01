Законодательно оградить бизнес от чрезмерного вмешательства силовиков поручил Токаев

Нур-Султан. 1 сентября. КазТАГ – Законодательно оградить бизнес от чрезмерного вмешательства силовиков поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент агентства.

«Проблемы имеются и в работе по профилактике преступности. Нужно переориентировать надзор прокуратуры на эффективное решение проблем, с которыми обращаются граждане и бизнес. У нас так повелось, что стоит появиться на горизонте солидному инвестору, силовые и контролирующие органы тут же сбегаются его проверять. Правительству и парламенту предстоит законодательно оградить бизнес от чрезмерного вмешательства силовых структур», — сказал Токаев во вторник, выступая с посланием к народу Казахстана.

По его словам, «требуют пересмотра действующие пороги привлечения бизнеса к уголовной ответственности за налоговые правонарушения».

«Любые следственные действия в отношении зарегистрированных предпринимателей могут осуществляться только с санкции суда или прокурора. Надо рассмотреть и такой вариант», — добавил президент.