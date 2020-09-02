Экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева переведут в СИЗО

Нур-Султан. 2 сентября. КазТАГ – Экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева переведут в следственный изолятор, сообщает 24.kg.

«В ГКНБ понимают, что мой подзащитный в плохом состоянии. О переводе стало известно вчера, когда я встречался с бывшим главой государства. Сегодня его должны перевести в СИЗО-1, а дальше, возможно, в больницу при исправительной колонии № 47. Расследование и судебные заседания по другим делам еще не завершены. Алмазбека Атамбаева не должны переводить в другое учреждение, пока не вступит приговор в силу по последнему делу», — сказал адвокат Атамбаева Замир Жоошев в среду.

По мнению адвоката, в госкомитете хотят снять с себя ответственность за жизнь и здоровье Атамбаева.

Напомним, 23 июня Атамбаев был признан виновным в коррупции и приговорен к 11 годам и двум месяцам лишения свободы.

30 июня стало известно, что бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев госпитализирован с пневмонией.