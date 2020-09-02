Экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева переведут в СИЗО

Новости 52 0

Нур-Султан. 2 сентября. КазТАГ – Экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева переведут в следственный изолятор, сообщает 24.kg.

«В ГКНБ понимают, что мой подзащитный в плохом состоянии. О переводе стало известно вчера, когда я встречался с бывшим главой государства. Сегодня его должны перевести в СИЗО-1, а дальше, возможно, в больницу при исправительной колонии № 47. Расследование и судебные заседания по другим делам еще не завершены. Алмазбека Атамбаева не должны переводить в другое учреждение, пока не вступит приговор в силу по последнему делу», — сказал адвокат Атамбаева Замир Жоошев в среду.

По мнению адвоката, в госкомитете хотят снять с себя ответственность за жизнь и здоровье Атамбаева.

Напомним, 23 июня Атамбаев был признан виновным в коррупции и приговорен к 11 годам и двум месяцам лишения свободы.

30 июня стало известно, что бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев госпитализирован с пневмонией.

Онлайн школа, деньги на детях и закрытые нацпарки Онлайн школа, деньги на детях и закрытые нацпарки
485

Похожие материалы:

  1. Количество задержанных в Беларуси превысило 6 тыс., США грозят санкциями
  2. Потребности в помощи Беларуси от ОДКБ нет, белорусы сами должны решить проблемы – Кремль
  3. В Кремле опасаются, что Лукашенко могут отстранить от власти
  4. Беларусь развернула вооруженные силы на границе с Западом
  5. ЦИК Беларуси огласил итоги выборов – Лукашенко переизбран на пост президента

Новости партнеров

Загрузка...