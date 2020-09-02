Мы не знаем, сколько интернет-провайдеров в Казахстане – Мусин

Нур-Султан. 2 сентября. КазТАГ – Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности неизвестно, сколько в Казахстане интернет-провайдеров, сообщил глава ведомства Багдат Мусин.

«По качеству интернета мы сегодня все проанализировали, знаем свои узкие места – мы даже количество не знаем, сколько провайдеров в Республике Казахстан. Вот этих больших только знаем, с больших спрашиваем, а большие перепродают. А маленькие, соответственно, предоставляют в домах интернет. Маленькие для того, чтобы качество обеспечить, они должны соблюдать какие-то нормы, а этих норм нет. Мы вот этот вопрос будем выносить, и, если вы поддержите, то конечно будем с ними работать», — сказал Мусин в среду в ходе процедуры согласования своей кандидатуры на пост главы МЦРИАП в комитета по экономической реформе и региональному развитию мажилиса.

Вопрос был задан министру в связи с переходом детей на дистанционную форму обучения.

«Даже в самом Кокшетау зависает интернет, даже в самом областном центре. Каким образом вот эти проблемы – отсутствие интернета, использование зарубежных программ, Skype, Zoom, постоянные сбои устраняться? Есть ли в разработке какие-то наши отечественные программы, которые помогут решить эту проблему?» — спросил депутат Тургун Сыздыков.

Отвечая на вопрос, министр заверил, что в целом по селам работа по обеспечению качественным интернетом будет проведена.

«Сейчас мы используем три-четыре технологии – это волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), ВОЛС очень дорогие, и мы их не можем до каждого жителя довести, но мы до села доводим, а там будем выдавать интернет через мобильные технологии, то есть, чтобы через сотовые телефоны, через ноутбук спокойно человек мог им пользоваться», — добавил Мусин.

Также он сообщил, что в Казахстане создано семь отечественных платформ для обучения детей, две из которых, как заверил министр, «уже проработаны».

«Понятно, что мы, до них (до Skype, Zoom – КазТАГ) еще как до луны пешком, но все равно, мы должны, как вы сказали, все равно следовать тому пути, чтобы отечественные платформы у нас появлялись», — заключил глава МЦРИАП.