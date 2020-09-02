Инфляция в Казахстане за январь-август составила 4,6%

Нур-Султан. 2 сентября. КазТАГ – Инфляция в Казахстане за январь-август 2020 года составила 4,6%, указывается в сообщении комитета по статистике министерства национальной экономики (МНЭ) РК.

«С начала текущего года повышение цен отмечено на крупы на 21,5%, картофель – на 21%, фрукты – на 18,4%, баранину – на 12,9%, сахар-песок – на 12,3%, муку – на 12,1%, макаронные изделия – на 10,7%, масло сливочное – на 9,9%, сыр сычужный – на 9,3%, конину – на 9,1%, говядину – на 8,1%, чай – на 7,8%, рыбу мороженую – на 7,3%, колбасные изделия, свинину – по 6,6%, булочные и мучные изделия – на 5,8%, молоко пастеризованное – на 5,2%, хлеб – на 4,5%, творог – на 3,4%. Табачные изделия подорожали на 10,8%, минеральная и питьевая вода – на 8,9%, прохладительные напитки – на 6,5%, алкогольные – на 6%», — говорится в экспресс-информации на сайте статкомитета.

Снижение цен зафиксировано на яйца на 6,1%, овощи свежие – на 4,6%, пшено – на 2,4%, рис – на 2%.

За август по сравнению с декабрем 2019 года цены на продовольственные товары увеличились на 7,3%, непродовольственные – на 3,4%, платные услуги для населения – на 2%.