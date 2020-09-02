Нур-Султан. 2 сентября. КазТАГ – Комитет по денежно-кредитной политике готовятся создать в Национальном банке Казахстана, сообщает пресс-служба Нацбанка.

«В стратегии денежно-кредитной политики до 2030 года также будет учтено создание при Национальном банке комитета по денежно-кредитной политике, главной задачей которого станет принятие стратегических решений по размеру базовой ставки и ее коридора. В среднесрочной перспективе в него войдут независимые члены. Соответствующие изменения будут внесены в законодательные акты до конца 2020 года», — сообщил на заседании правительства в среду председатель Нацбанка Ерболат Досаев.

Он уточнил, что стратегия денежно-кредитной политики до 2030 года разрабатывается согласно ранее данному поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаев.

«В ней (стратегии – КазТАГ) будут учтены озвученные в послании поручения по повышению эффективности и прозрачности проводимой политики. Утверждение стратегии запланировано после принятия обновленного стратегического плана развития страны до 2025 года. Для повышения эффективности реализации денежно-кредитной политики и стабилизации валютного рынка совместно с правительством будут проработаны дополнительные меры для возврата валютной выручки в страну и созданы благоприятные условия для ее реализации экспортерами», — заверил Досаев.