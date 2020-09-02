Почтовые операторы и авиаперевозчики нуждаются в финподдержке государств

Алматы. 2 сентября. КазТАГ — Почтовые операторы и авиаперевозчики нуждаются в финансовой поддержке государств, сообщается на официальном информационном ресурсе Организации Объединенных Наций «Новости ООН».

«Власти стран должны оказать поддержку, в том числе финансовую, почтовым службам и службам авиаперевозки грузов. С таким совместным заявлением во вторник выступили представители Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и Всемирного почтового союза (ВПС)», — говорится в сообщении.

Как подчеркнула глава ИКАО Фан Лю, «эти службы – часть ключевой инфраструктуры».

«Они играют очень важную роль в борьбе с пандемией COVID-19, а также в восстановлении и росте экономики», — отметила она.

В ИКАО и ВПС также заявили, что руководство этих организаций, со своей стороны, сделает все возможное для того, чтобы укрепить международное сотрудничество в этой сфере, а также обеспечить защиту работников ключевых служб.

«Эти люди помогают мировому сообществу обеспечивать повсеместную доставку продовольствия, медикаментов и гуманитарной помощи», — сказала Лю.

В ИКАО подчеркивают важность доставки грузов во время глобальной пандемии. С самого начала вспышки коронавируса организация сотрудничала со всеми заинтересованными сторонами в сфере международных авиаперевозок.

«В дальнейшем ИКАО и ВПС планируют активизировать свою совместную работу, начатую после подписания меморандума о взаимопонимании, с целью определить, как COVID-19 и геополитические тренды влияют на эволюцию глобальной цепочки поставок», — добавила Лю.