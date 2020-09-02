Программу льготных займов НБ РК хотят довести до Т800 млрд и продлить до конца 2021 года

Новости 96 0
Маски по 85 тенге: мы переплачиваем за бренд? Маски по 85 тенге: мы переплачиваем за бренд?
4700

Нур-Султан. 2 сентября. КазТАГ – Программу льготного кредитования Национального банка (НБ) Казахстана планируется довести до Т800 млрд и продлить до конца 2021 года, сообщает пресс-служба Нацбанка.

«Программа льготного кредитования Национального банка будет доведена до Т800 млрд и продлена до конца 2021 года», — сообщи на заседании правительства в среду председатель Нацбанка Ерболат Досаев.

По его словам, в целях восстановления экономического роста по поручению президента Касым-Жомарта Токаева будет выделено дополнительно Т200 млрд для поддержки предприятий в секторах, наиболее пострадавших от последствий кризиса.

«Перечень отраслей будет определен правительством совместно с НПП «Атамекен», — уточнил Досаев.

Похожие материалы:

  1. Сроки школьных каникул в 2020-2021 учебном году утвердил МОН РК
  2. Т451,4 млрд хотят изъять в республиканский бюджет из бюджетов регионов РК в 2021 году
  3. Трансферт в Т1 трлн хотят направить в 2021 году из НФ РК на определенные президентом цели
  4. Две колонии средней безопасности готовятся закрыть до конца 2020 года в Казахстане
  5. Поднять на 25% зарплаты учителям с января 2021 года пообещал Токаев

Новости партнеров

Загрузка...