Программу льготных займов НБ РК хотят довести до Т800 млрд и продлить до конца 2021 года

Нур-Султан. 2 сентября. КазТАГ – Программу льготного кредитования Национального банка (НБ) Казахстана планируется довести до Т800 млрд и продлить до конца 2021 года, сообщает пресс-служба Нацбанка.

«Программа льготного кредитования Национального банка будет доведена до Т800 млрд и продлена до конца 2021 года», — сообщи на заседании правительства в среду председатель Нацбанка Ерболат Досаев.

По его словам, в целях восстановления экономического роста по поручению президента Касым-Жомарта Токаева будет выделено дополнительно Т200 млрд для поддержки предприятий в секторах, наиболее пострадавших от последствий кризиса.

«Перечень отраслей будет определен правительством совместно с НПП «Атамекен», — уточнил Досаев.