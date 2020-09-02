Минфин запретит открытие зарубежных счетов чиновникам и работникам нацкомпаний – Жамаубаев

Нур-Султан. 2 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Министерство финансов (МФ) РК запретит открытие и наличие зарубежных счетов чиновникам и лицам квазигоссектора, заявил глава ведомства Ерулан Жамаубаев.

«Министерством будут исполнены рекомендации FATF (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег – КазТАГ) в части введения запрета на открытие и наличие зарубежных счетов государственным должностным лицам и лицам квазигоссектора, и членам их семей, законодательного закрепления права налоговых органов в получении от субъектов предпринимательства сведений о конечных бенефициарах», — сказал Жамаубаев на заседании правительства в среду.

По его словам, будет также актуализирован план по противодействию теневой экономике и усовершенствовано законодательство в части денежных переводов в офшорные юрисдикции.

«Планируется проведение анализа сведений о финансовых счетах резидентов страны в рамках обмена информацией между налоговыми органами стран ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития – КазТАГ)», — сказал Жамаубаев.

Напомним, 1 сентября президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу Казахстана, анонсировал меры против чиновников, депутатов и судей, имеющих счета за рубежом. Также он сообщил, что в случаях, когда у государственных служащих или представителей квазигосударственного сектора буде выявлено двойное гражданство, они будут освобождаться от занимаемых должностей.