Инвестиции на Т1,5 трлн обещают привлечь на создание 20 медцентров к 2025 году в РК

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Нур-Султан. 2 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Инвестиции на Т1,5 трлн планируется привлечь на создание 20 крупных медицинских центров в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) к 2025 году, сообщил министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой.

«К 2025 году в регионах страны будут созданы 20 крупных современных медицинских центров за счет ГЧП. Это многопрофильные больницы, которые будут оказывать весь спектр высокотехнологичной медицинской помощи населению в соответствии с международными требованиями качества, а также обеспечат 50% обновление коечного фонда. Будет привлечено порядка Т1,5 трлн инвестиций», — сказал Цой на заседании правительства в среду.

Он добавил, что к концу декабря 2021 года в Нур-Султане и Алматы будут построены два многопрофильных научно-исследовательского центра по инфекционным заболеваниям в городах Алматы и Нур-Султан по 500 койко-мест.

«Это позволит своевременно реагировать на текущие и вероятные эпидемиологические угрозы, консолидировать научно-технический потенциал, а также транслировать лучшие мировые практики по соблюдению инфекционной безопасности в регионы страны», — считает Цой.

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