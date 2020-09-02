Работу службы экономических расследований переориентируют – минфин Казахстана

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Алматы. 2 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Работу службы экономических расследований (СЭР) министерства финансов Казахстана будет переориентирована, сообщил министр финансов Ерулан Жамаубаев.

«Деятельность СЭР в рамках комплексных оперативно-профилактических мероприятий будет переориентирована на незаконный оборот нефти и нефтепродуктов, подакцизной продукции, незаконный отток капитала, хищения и растраты бюджетных средств, в том числе в квазигосударственном секторе, уклонения от уплаты налогов и выписки фиктивных счет-фактур», — сказал Жамаубаев на заседании правительства в среду.

По его словам, поручения президента Касым-Жомарта, озвученные в послании народу Казахстана, будут финансово обеспечиваться при уточнении бюджетов текущего и следующего годов и в ходе обсуждения проекта бюджета на 2021-2023 годы.

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