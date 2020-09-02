Мусин официально стал министром

Нур-Султан. 2 сентября. КазТАГ – Багдат Мусин официально возглавил министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.

«Назначить Мусина Багдата Батырбековича министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан», — говорится в указе президента Касым-Жомарта Токаева в среду.

Напомним, 20 июля Мусин был назначен на пост вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, вместе с тем, на него были возложены обязанности ВрИО министра.

До этого Мусин с марта был советником президента, а еще раньше – с января 2017 года по май 2018 года возглавлял комитет по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры.