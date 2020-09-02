«Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана». «Идет генерация процесса, но не результата». «Изъятие пенсионных накоплений — это бомба, которую лоббируют намеренно». «Марат Шибутов обратился в Генеральную прокуратуру страны»

Сетевой Казахстан 2 сентября 2020г.

KAZPRAVDA . KZ . «Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана» — Уважаемые соотечественники! Перед страной стоят большие и сложные задачи. Для их успешного решения требуются неординарные подходы, новое мышление, всеобщая солидарность и взаимная поддержка. Наш стратегический курс ясен. Мы хорошо знаем о наших проблемах и недостатках. Сегодня я изложил перед всем обществом план действий государства в кризисной ситуации. Конечный успех реформ зависит от каждого из нас.

AZATTYQ . ORG . «Предусмотреть, принять меры, обратить внимание и прочие «следует» сделать. Второе «послание» второго президента» — Во втором с момента вступления в должность президента «послании народу» Касым-Жомарт ТОКАЕВ рассуждал о необходимости диверсификации казахстанской экономики (об этом в стране говорят больше 20 лет), перехода к «новой модели» госуправления, развития системы здравоохранения. В своем полуторачасовом выступлении второй президент много говорил о реформах. Около полутора минут — о правах человека. Слово «следует» — одно из наиболее частых слов в новом «послании» Касым-Жомарта Токаева. «Реформы следует проводить системно», «следует быть готовым к совершенно новой конъюнктуре мирового рынка», «следует определить главенство результата над процессом».

KZ . MEDIA . Досым САТПАЕВ – «Генерация без результата» — «Создать», «сократить», «увеличить», «взять под контроль», «поддержать», «повысить», «поручаю разработать», «обеспечить», «прекратить», «исправить» и т.п. Стандартный набор практически всех президентских посланий за все годы независимости страны, многие из которых так и остались словами. А все потому, что ежегодные послания фактически обнуляют ответственность власти за все провалы прошлых лет. Новые указания накладываются на проваленные старые решения без публичного анализа и оценки эффективности уже принятых программ. Идет генерация процесса, но не результата.

RATEL . KZ . Марат АСИПОВ – «Почему Токаев не должен быть репером» — Репер – это что-то неизменное, точное, что всегда может показать истину, ибо все расчеты должны сходиться к этой константе. Если есть несовпадения, то либо где-то ошиблись, либо украли, других вариантов не бывает. И это расхождение с безусловной константой может привести к катастрофе. Дома падают, нефтепроводы рвутся, поезда сходят с рельсов. Все потому, что абсолют не допускает ни разночтений, ни внутреннего убеждения, что где-то можно отнять, а где-то прибавить – все игры с репером заканчиваются очень плохо.

365 INFO . KZ . «Изъятие пенсионных накоплений — это бомба, которую лоббируют намеренно» — Экономист Айдархан КУСАИНОВ — Мы даже знаем авторов этой идеи. Они смогли пролоббировать все, что, собственно, и привело страну к нынешнему положению. Во-первых, вряд ли все эти 700 тысяч побегут за досрочным изъятием. Во-вторых, ЕНПФ не обеднеет. А вот то, что это решение ломает сам принцип пенсионного обеспечения и существования ЕНПФ как накопительства на старость, в конце конце приведет к новым «хотелкам». И не факт, что контролируемым. Это произойдет не сиюминутно, а потом, в долгосрочной перспективе. Самое опасное в истории досрочного изъятия пенсионных накоплений — сломать принцип, на котором базируется система. Так что никакого оптимизма после послания я не испытываю.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Нурболат МУСАБАЕВ – «Проклятие – «лайтовый» метод политической борьбы» — В прошлом месяце отметились народные коммунисты, поднявшие знамя борьбы с национализмом. Для демонстрации серьезности своих намерений они обратились в генпрокуратуру с открытым письмом. В контексте того, что партия является парламентской и находится в предвыборном состоянии, готовясь к скорой избирательной кампании, ставка на борьбу с национализмом, имеет важное политическое значение… Ведь национализм – это сложный вопрос, с серьезным конфронтационным потенциалом. Поэтому для «лечения» необходимо в том числе признать, что национализм с одной стороны, является закономерным следствием политики, которую коммунистическая власть проводила в СССР, с другой стороны, выступает естественным защитным механизмом от имперскости держав.

FORBES . KZ . «Конец эры нефти, или Что значит выход ExxonMobil из индекса Dow Jones для Казахстана» — Об этом рассуждают аналитики Центра исследований прикладной экономики (AERC) — Главный вывод из этого события для мира и Казахстана в том числе — это то, что эра прибыльности нефтяного сектора подходит к концу. Конечно, это не значит, что завтра мы увидим безнефтяной мир. Но его производство уже не будет приносить тех прибылей, что и раньше. А значит, мы подошли в упор к необходимости диверсификации экономики.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Полный правовой произвол» – общественника возмутили действия санитарных врачей» — Последние полгода казахстанцы внимательно отслеживают и читают постановления санитарных врачей страны. Ведь именно этот документ и регламентирует право на работу, учебу, планирование отдыха и даже поездку за продуктами. Санитарные врачи в какой-то момент стали едва ли не главными ньюсмейкерами. Нелогичность постановлений санврачей – отдельная история. К рядам возмущенных накануне примкнул член Национального совета общественного доверия Марат ШИБУТОВ. Он решил поставить точку в этом вопросе, обратившись в Генеральную прокуратуру страны с требованием дать правовую оценку всем приказам и постановлениям санврачей.

CAMONITOR . KZ . «За что осудили брата Рыжего Алмаза» — По решению Алмалинского районного суда Алматы НАСЕНОВ А.Б. приговорен к 4 годам лишения свободы. Предлагаем вниманию читателей эксклюзивное интервью с Аскаром Насеновым — Итак, меня осудили. Осудили на четыре года за растрату. Везде распространили новость, что младший брат Рыжего Алмаза был осуждён. Чего они этим добиваются? Не понятно. Никогда не скрывал и не стыдился, что я брат Насенова Несипбая (Рыжего Алмаза), но и никогда его именем не прикрывался. Просто есть такой факт, что мой брат знаменитость, если даже после его гибели через 22 года активно по разным поводам вспоминают его. Если хотели создать общественное мнение обо мне, то непонятно: что было первично для стороны обвинения, что я брат Рыжего Алмаза, или что имеет место преступление, инкриминируемое мне. Тогда встаёт второй вопрос: означает ли это, что ко мне изначально относились предвзято, и задача стояла не разобраться в деле, а именно посадить меня как брата Рыжего Алмаза?

«Казахи и образование: из явных аутсайдеров Российской империи – в число лидеров СССР» — Как-то тихо прошел 100-летний юбилей образования Казахской (тогда Киргизской) автономной республики, хотя именно оно стало отправной точкой в истории нашей современной государственности. Пребывание в составе сначала РСФСР, а потом СССР самым кардинальным образом изменило жизнь казахов. Сегодня те перемены зачастую преподносятся как сплошная череда трагедий и потерь, но ведь были и значительные приобретения. Особенно это касается такой важной составляющей развития любого общества, стремящегося к прогрессу, как образование.

TIME . KZ . «Школа притязания» — Новую трехэтажную гимназию №202 в микрорайоне “Мамыр” начали строить еще в апреле 2019 года. По плану сдать в эксплуатацию ее должны были в ноябре 2020 года, но ускорились и закончили раньше — к 1 сентября. В день знаний здесь было людно — перед входом в гимназию собрались жители близлежащих домов — Мы хотим, чтобы наши дети учились в новой школе, — выступила от имени собравшихся одна из активисток Мадина ГАЛЕЕВА. — В нашем микрорайоне живет около шести тысяч человек, но при этом в шаговой доступности нет ни одной школы с русским языком обучения. Мы вынуждены возить детей в другие школы, где есть такие классы. Когда мы увидели, что возле наших домов строят новую современную школу, у нас возник вопрос: почему мы не можем отдать туда своих детей?

KP . KZ . «Ага, попались!» — Директор Национального центра тестирования РК Дидар СМАГУЛОВ опубликовал на своей странице в Facebook видео с камер, установленных в аудиториях, где проводилось ЕНТ. Камеры зафиксировали грубые нарушения во время тестирования, причем одной из нарушительниц оказалась дежурная, в обязанности которой входило следить за соблюдением порядка во время тестирования. По словам Дидара Смагулова, по итогам изучения видеозаписей результаты экзамена были аннулированы у 158 абитуриентов, 97 из которых получили грант (максимальный балл составил 138).

KURSIV . KZ . «Сколько зерна планирует собрать Казахстан и кому будет его продавать» — В новом маркетинговом году Казахстан намерен экспортировать 7,5–8 млн тонн зерна (с учетом муки в зерновом эквиваленте), это на 1–1,5 млн тонн больше прошлогоднего показателя. Актуальный прогноз зернового баланса от казахстанского Минсельхоза: из 18 млн тонн зерна урожая 2020 года около 10–10,5 млн тонн (продовольственное зерно, фураж, семена) придется на внутреннее потребление, остальное – потенциальный экспорт.

LITER . KZ . «Грозит ли Казахстану вспышка сибирской язвы, ответили в Минсельхозе» — Пандемия коронавируса и вспышки бубонной чумы в Китае актуализировали необходимость усиления работы по санитарно-эпидемиологическому контролю в Казахстане. Вице-министр сельского хозяйства Нурбек ДАИРБЕКОВ ответил на вопрос, угрожает ли Казахстану сибирская язва и как будут действовать власти в случае обнаружения очага опасной инфекции. По данным акиматов, в Казахстане насчитывается 2 555 скотомогильников, из них 781 типовой, остальные 1 774 — примитивные биотермические ямы.

EXCLUSIVE . KZ . «Спортсмены готовы выйти на митинг» — На прошлой неделе у стен Казахской академии спорта и туризма собрались несколько сотен абитуриентов – известных спортсменов, не поступивших в отраслевой вуз из-за того, что три года назад из закона «Об образовании» убрали преференции и льготы для них. Если эта проблема не будет решена, они готовы заявлять о своих требованиях уже в Нур-Султане. Ситуация, как выразился президент КазАСТ Кайрат ЗАКИРЬЯНОВ, «дошла до идиотизма»: последние три года спортсмены, благодаря которым мир узнает о Казахстане, имеют преимущественное право при поступлении в спортивный вуз только при равенстве баллов с абитуриентами, показавшими прекрасные знания по математике, по физике, химии, экономике и т.д.

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