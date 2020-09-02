Вооруженные битами мужчины пытались выселить многодетных алматинцев из единственного жилья

Алматы. 2 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. В Алматы неизвестные люди, вооруженные битами, пытались выселить семью Мартыновых с четырьмя малолетними детьми из единственного жилья.

«1 сентября днем приехал частный судебный исполнитель (ЧСИ), приехали с ним 10 амбалов с трубами, с битами, вскрыли дверь меня выкинули, на меня трое залезли, сидели, держали, пытались бить. В это время дома мама была и еще две женщины. Их они стали за руки выдергивать из дома. Приехала полиция и когда ЧСИ уже начал бить мою жену, руки выламывать, полиция вмешалась и всех увезли в МВД. Я написал заявление, супруга написала заявление о побоях», — рассказал хозяин дома Виталий Мартынов агентству КазТАГ.

При этом он сообщил, что его супруга предоставила ЧСИ определение суда о том, что заседание по отсрочке выселения состоится 3 сентября.

«Супруга получила определение суда о том, что у нас на третье число назначено заседание по отсрочке выселения. Она показывает ему, а он говорит: «Мне это не нужно, в туалет сходи с этой бумажкой». Сейчас выселение приостановили, прокуратура сейчас должна изъять дело у ЧСИ, там же нарушения грубейшие. Это вообще беспредел – наши личные вещи они стали описывать, детские вещи описывать и себе в пакеты засовывать», — сказал Мартынов.

Мужчина подчеркнул, что аукцион по продаже их дома был незаконным.

«Я пять лет исправно платил по кредиту, а потом я попал в аварию, у меня был перелом позвоночника, брат младший скончался, который был созаемщиком по кредиту. Мы периодически обращались в банк, просили дать отсрочку, просили рефинансирование через Нацбанк сделать. Мы получили эту бумагу, мы по третьему блоку проходим. Торги были незаконные – в аукционе участвовали муж с женой с одного IP-адреса. Торги – это же конкуренция, кто лучшую цену даст, а так получается, они просто между собой разыграли, с одного компьютера заходили, а у них фамилии разные, компьютер не видит, что это разные люди. Дальше они землю оформили на мужа, а на нее – дом. У них 44 объекта – все с аукционов», — сказал Мартынов.

Он уточнил, что более половины суммы кредита он уже выплатил, а дом был продан за явно заниженную цену.

Мартынов рассказал, что в тот же вечер, около 21.00 к ним домой опять явились неизвестные люди, и пытались их выселить. Пришлось повторно вызывать полицию и их снова увезли в управление полиции Ауэзовского района.

«Вечером повторно в 21.20 часов приехал ЧСИ и еще 5 человек, опять кричали и требовали, чтобы мы выселялись. По нашему вызову приехал участковый инспектор и полиция и забрала их всех в РОВД Ауэзовского района», — сообщил Мартынов.

Редакция МИА КазТАГ обратилась в пресс-службу департамента полиции Алматы по поводу действий ЧСИ и лиц, его сопровождавших, однако на момент подготовки данного материала полиция никак не прокомментировала ситуацию.

Напомним, 31 августа семья Мартыновых пожаловалась президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву на «черных риелторов» и сообщила о том, что ее выселяют из единственного жилья.