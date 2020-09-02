Новый план приватизации до 2025 года планируют принять в Казахстане

Алматы. 2 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане для дальнейшего разгосударствления экономики будет принят новый план приватизации до 2025 года, заявил министр национальной экономики Руслан Даленов.

«Для дальнейшего разгосударствления экономики будет принят новый план приватизации до 2025 года», — сказал Даленов на заседании правительства в среду.

По его словам, до конца года также будет приостановлено начисление платы за аренду для малого и среднего бизнеса (МСБ) по недвижимости, находящейся у государства и квазигосударственного сектора.