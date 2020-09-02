Расчеты по Т150 млрд для доплат медработникам за второе полугодие внесены в минфин – Цой

Нур-Султан. 2 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Расчеты по Т150 млрд для доплат медицинским работникам за второе полугодие внесены в министерство финансов, сообщил министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой.

«Для материального стимулирования медицинских работников, задействованных в противодействии распространению коронавирусной инфекции, выплата стимулирующих надбавок медицинским работникам будет продолжена до конца 2020 года. С марта по июль месяцы стимулирующие выплаты произведены по трем группам риска на общую сумму Т59,6 млрд. Дополнительно будет выделено Т150 млрд. Соответствующие расчеты внесены в МФ», — сказал Цой на заседании правительства в среду.

Кроме того, он сообщил, что на повышение заработной платы 247 тыс. медицинским будет выделено в 2021 году – Т222,3 млрд, в 2022 году – Т361,7 млрд, в 2023 году – Т557,5 млрд.

Напомним, 1 сентября президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу Казахстана, поручил «при ближайшем уточнении бюджета выделить Т150 млрд на выплату стимулирующих надбавок медицинским работникам за второе полугодие».