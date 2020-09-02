Нур-Султан. 2 сентября. КазТАГ – Посольство Израиля в Нур-Султане оцепили из-за двух мешков «с подозрительными знаками», сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел (МВД) РК.

«2 сентября на канал 102 поступило сообщение из Посольства Израиля по факту получения по почте двух мешков с подозрительными знаками. Выяснилось, что посылка доставлена из Тель-Авива через Алматы с превышением веса на 7 кг. Оперативно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции был оцеплен район БЦ «Азия», где располагается посольство Израиля», — говорится в сообщении в среду.

Как уточняется, на место происшествия прибыли следственно-оперативная группа ДП, кинологи и экстренные городские службы.

«С помощью служебных собак был проведен осмотр здания и прилегающей территории. В ходе проверки сотрудниками полиции опасных предметов в мешках не обнаружено. В мешках оказались личные вещи», — резюмировали в полиции.