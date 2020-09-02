Нур-Султан. 2 сентября. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на четверг в четырех областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Днем 3 сентября в горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер западный местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%», — говорится в распространенном в среду штормовом предупреждении.

В Костанайской области в четверг местами ожидаются гроза, туман, шквал, град. Ветер северо-западный, ночью порывы 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 23 метров в секунду. В Костанае 3 сентября ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма – 90-95%.

«4 сентября в Восточно-Казахстанской области местами ожидается сильный дождь, гроза, шквал, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, местами 15-20, порывы 25 метров в секунду. Ожидается резкое понижение температуры воздуха днем до 12-18 тепла. Вероятность шторма 85-90%», — сказано в сообщении.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Синоптики оценивают вероятность шторма в 95-100%.