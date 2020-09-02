США отказались присоединяться к Глобальному фонду обеспечения доступа к вакцинам от КВИ

Алматы. 2 сентября. КазТАГ – США отказались присоединяться к Глобальному фонду обеспечения доступа к вакцинам от коронавирусной инфекции (КВИ), сообщает Associated Press.

«Администрация Трампа заявила, что не присоединится к международными усилиям по разработке и распространению вакцины от COVID-19, потому что не хочет, чтобы ее действия ограничивали международные группы, такие как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Решение действовать в одиночку, о котором впервые сообщила The Washington Post, последовало за решением Белого дома вывести США из ВОЗ, принятым в начале июля. Трамп утверждает, что ВОЗ нуждается в реформе и находится под сильным влиянием Китая», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что некоторые страны самостоятельно пытаются обеспечить поставки вакцины, другие объединяют усилия, чтобы «обеспечить успех в борьбе с болезнью, не имеющей географических границ».

«Более 150 стран создают Глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19, или COVAX. Эти совместные усилия, связанные с ВОЗ, позволят странам воспользоваться потенциальными вакцинами и быстро обеспечить свое население самыми эффективными из них», — отмечается в публикации.

ВОЗ заявляет, что даже правительства, заключающие контракты с отдельными производителями вакцин, выиграют от присоединения к COVAX, потому что это даст им возможность получить вакцины, если те, которые будут закуплены в рамках двусторонних контрактов, окажутся неэффективными.

«Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать со своими зарубежными партнерами в борьбе с этим вирусом, но не будут ограничены многосторонними организациями, находящиеся под влиянием коррумпированной ВОЗ и Китая. Президент не пожалеет средств, чтобы гарантировать, что любая новая вакцина соответствует золотому стандарту безопасности и эффективности нашего собственного управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, прошла тщательные испытания и спасает жизни», — заявил официальный представитель Белого дома Джадд Дир.