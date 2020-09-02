Субсидировать до 80% арендной платы в частном жилищном фонде предлагают в Казахстане

Нур-Султан. 2 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Субсидировать до 80% арендной платы в частном жилищном фонде предлагается в Казахстане, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов.

«Для ускоренного решения жилищных вопросов очередников предлагается предусмотреть в программе «Нұрлы жер» механизм субсидирования арендной платы в частном жилищном фонде в размере до 80% от арендной платы», — сказал Атамкулов на заседании правительства в среду.

По его словам, для этого предлагается перенаправить порядка Т90 млрд, предусмотренных в рамках «Нурлы жер» на строительство арендного жилья.

«Поддержкой будут охвачены порядка 100 тыс. граждан», — сказал Атамкулов.

Реализовать этот механизм должен, по его словам, «Отбасы банк» (в который до конца 2020 года должен быть преобразован АО «Жилстройсбербанк»).

Напомним, предусмотреть субсидирование арендной платы за жилье очередников 1 сентября поручил президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу Казахстана. Также он отметил, что медленно реализуется программа «Нұрлы жер» в части строительства индивидуального жилья.